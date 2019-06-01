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"She Is Coming": Майли Сайрус выпустила новый мини-альбом

"She Is Coming": Майли Сайрус выпустила новый мини-альбом
15:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости культуры: В честь выхода своего нового альбома, Сайрус решила напомнить о себе и порадовала поклонников эротическими снимками.

Певица Майли Сайрус выпустила мини-альбом под названием "She Is Coming". Над записью пластинки вместе с ней работали ведущий дрэг-шоу "RuPaul's Drag Race" РуПол, продюсер Mike WiLL Made-It и рэперы Ghostface Killah и Swae Lee.

Всего в резиз входит 6 треков: Mother's Daughter, Unholy, D.R.E.A.M., Cattitude, Party Up the Street, The Most.

По задумке Майли, этот альбом является первый из трилогии. Дальше она представит релизы "She Is Here" и "She Is Everything". Напомним, что последний альбом певицы, "Younger Now", вышел еще в 2017 году.

Подогревать интерес к своему новому альбому Майли Сайрус начала заранее. На своей странице в Instagram она публиковала серию откровенных снимков и видеороликов. Знаменитость снова вернулась к образу бунтарки — во всяком случае и кадры из этой фотосессии, и проморолики свидетельствуют именно об этом.

 
 
 
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SHE IS COMING @ midnight tonight ! 5/31

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

На снимках Сайрус предстает в сексуальных образах: в черных колготках в сеточку и в черном белье, а также в макси-платье черного цвета с откровенным декольте. Ее стилизованные "луки" дополнялись экстравагантными аксессуарами.

 
 
 
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Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

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Поклонники в восторге и от образа Майли, и от новой пластинки. "Королева", "Богиня", "Бомба", "Я влюбился в твои новые песни", "Как ты можешь быть такой милой и горячей одновременно?", "Огонь"— комплиментами подписчики буквально забросали Майли.

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Музыка, Майли Сайрус, Новый альбом, Песни, Певица, She Is Coming.
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