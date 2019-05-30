"Кольца непорочности": Майли Сайрус задала братьям Джонас неожиданный вопрос (Видео)

Новости шоу бизнеса: Несколько лет назад среди знаменитостей Disney было модным носить кольца непорочности, и братья Джонасы были в их числе.

Таким образом они заявляли, что не собираются вступать в интимную связь до свадьбы. Сейчас Кевин, Джо и Ник счастливо женаты и продвигают свои новые песни. Так, в последнем интервью музыкантам пришлось ответить на каверзный вопрос Майли Сайрус.

Певица знала, о чем спросить коллег, - ведь она и сама когда-то носила подобное украшение. Сейчас в это сложно поверить, но в 2009 году она рассуждала, что собирается сохранить себя до свадьбы. "Приятно было снять кольца непорочности, если вы понимаете, о чем я?", - поинтересовалась Сайрус у Джонасов на радио-шоу Capital Breakfast with Roman Kemp.

"Еще бы", - со смехом ответил 29-летний Джо. В 2009 году в одном из эпизодов "Южного парка" братья Джонасы уговаривали Кенни и его подругу надеть кольца чистоты, а позже оказалось, что это была тайная маркетинговая стратегия Disney. "Они утверждали, что студия создала этот весь из себя идеальный бойзбенд с кольцами, чтобы продавать музыку детям. Надо сказать, они были недалеки от истины", - подтвердил Джо.

"Вообще это было очень неловко. Стоило нам появиться на большом экране во время каких-нибудь спортивных мероприятий, как толпа освистывала нас. Меня это ранило", - вспомнил Ник.

Братья избавились от своих колец до того, как вступить в брак с возлюбленными. 31-летний Кевин женился в 2009 году и сейчас воспитывает двух дочерей, 29-летний Джо только недавно узаконил отношения с Софи Тернер в Лас-Вегасе, а 26-летний Ник и Приянка Чопра устроили роскошную свадебную церемонию в прошлом году.