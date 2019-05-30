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"Что случилось с Жади?": звезда серила "Клон" кардинально сменила имидж

"Что случилось с Жади?": звезда серила "Клон" кардинально сменила имидж
14:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Сериал "Клон" сделал всемирно известными многих актеров. Среди них и Джованна Антонелли.

Актриса выделялась выразительными чертами лица и длинными пышными волосами. Многие поклонники сериала ставили брюнекту Жади в пример и мечтали о такой же копне волос. Однако недавно Джованна решила поэекспериментировать с образом.

Актриса сделала модную стрижку каре и перекрасила волосы - Жади теперь блондинка. Кроме того, изменения коснулись не только прически актрисы. Антонелли заметно похудела.

О новых экспериментах она говорит так:"Я играю, чтобы меняться и обрести себя. Это было потрясающе."

В новом образе она снялась в дерзкой фотосессии. На одних снимках актриса предстала в брюках-лосинах с поясом и прозрачной кофте, сквозь которую был виден ее кружевной бюстгальтер. Образ был завершен ярким макияжем и ботинками на платформе.

 
 
 
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Bom dia!!!!!!

Публикация от Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

На других снимках Джованна была одета более молодежно: в косуху с цветными вставками и шипами, а также с причудливыми украшениями на пальцах.

 
 
 
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Bom dia colorido !!!!!!!

Публикация от Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

Мнения поклонников разделились. Многие рады переменам актрисы, и засыпают ее комплиментами: "Прекрасна", "Безупречно красива!","Ты идеальна", Красива в любом образе", и в тоже время, часть фанов критикует: "Ты выглядишь ужасно с этими светлыми волосами!!! Я не критикую, я говорю правду"," Мне больше нравится твоя естественная, чувственная и женственная красота","Блондинка совершенно вам не к лицу", "Блондинкой не идет быть".

 Смена имиджа: звезда "Игры престолов" изменилась до неузнаваемости

Сейчас 42-летняя артистка продолжает сниматься, организовала собственный бизнес и встретила во всех смыслах идеального для себя мужчину. Она счастлива в отношениях с режиссером Леонардо Ногейра.

Также, не исключено, что Антонелли сменила имидж ради новой роли.

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Клон, Актриса, Звезда, Имидж, Знаменитость, Смена имиджа, Джованна Антонелли.
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