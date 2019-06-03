Популярная певица Alyona Alyona презентовала яркий клип к песне "Якби я була не я" (Видео)

Новости культуры: Художник вложил в клип феминистическую идею, в которой он мастерски показал роль женщины в мире.

Популярная певица Alyona Alyona (настоящее имя – Алена Савраненко), которая стремительно покорила украинцев необычными рэп-песнями, презентовала очередную новинку. Артистка опубликовала клип к треку "Якби я була не я", вошедший в ее дебютный альбом.

Это уже седьмой ролик, созданный в поддержку студийной пластинки "Пушка", которая вышла в апреле 2019 года. Клип "Якби я була не я" стал своеобразным экспериментом для Alyona Alyona, ведь впервые в видео поклонники не увидят артистку.

Реализовать креативную идею взялся известный украинский художник и аниматор Саша Даниленко, который создал невероятную анимационную историю.

Сначала я планировал этот проект как коллаборации с разными аниматорами и иллюстраторами, но в итоге все сделал самостоятельно. Песню "Якби я була не я" я воспринимаю как манифест всех украинских женщин и признание их вклада и важность, которые так часто бывают недооценены. Видеоряд этой работы – это чистая импровизация, где роль женщины показана через абстрактные образы, – рассказал Саша Даниленко.

Кроме этого, он признался, что сотрудничество с Alyona Alyona было для него очень ожидаемым, ведь аниматор следит за творчеством артистки с первого ее сингла.

"Когда всех порвал первый бенгер Алены, я почувствовал, что в нашей галактике родилась суперновая звезда невиданной силы и яркости. Я бы просто не смог пройти мимо и не поработать с ней! Мне нравится, как она ощущает и использует украинское слово. Поэтому я поддержал ее идею сделать клип именно как лирик видео, ведь это прекрасный способ сохранить эту динамичную поэзию визуально", – рассказал Саша Даниленко.