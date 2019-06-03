Скачать
Понедельник, 03.06.2019
Баканов рассказал, какую задачу перед СБУ поставил Зеленский
Баканов рассказал, какую задачу перед СБУ поставил Зеленский
Владимир Зеленский провел брифинг с Леонидом Кучмой (Видео)
Владимир Зеленский провел брифинг с Леонидом Кучмой (Видео)
Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе
Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе
Ольга Горбачева показала подросшую младшую дочь
Ольга Горбачева показала подросшую младшую дочь

Популярная певица Alyona Alyona презентовала яркий клип к песне "Якби я була не я" (Видео)

Популярная певица Alyona Alyona презентовала яркий клип к песне "Якби я була не я" (Видео)
14:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Художник вложил в клип феминистическую идею, в которой он мастерски показал роль женщины в мире.

Популярная певица Alyona Alyona (настоящее имя – Алена Савраненко), которая стремительно покорила украинцев необычными рэп-песнями, презентовала очередную новинку. Артистка опубликовала клип к треку "Якби я була не я", вошедший в ее дебютный альбом.

Это уже седьмой ролик, созданный в поддержку студийной пластинки "Пушка", которая вышла в апреле 2019 года. Клип "Якби я була не я" стал своеобразным экспериментом для Alyona Alyona, ведь впервые в видео поклонники не увидят артистку.

Реализовать креативную идею взялся известный украинский художник и аниматор Саша Даниленко, который создал невероятную анимационную историю.  

Сначала я планировал этот проект как коллаборации с разными аниматорами и иллюстраторами, но в итоге все сделал самостоятельно. Песню "Якби я була не я" я воспринимаю как манифест всех украинских женщин и признание их вклада и важность, которые так часто бывают недооценены. Видеоряд этой работы – это чистая импровизация, где роль женщины показана через абстрактные образы, – рассказал Саша Даниленко.

"Санта-Барбара": новый клип Анны Седоковой шокирует (Видео)

Кроме этого, он признался, что сотрудничество с Alyona Alyona было для него очень ожидаемым, ведь аниматор следит за творчеством артистки с первого ее сингла.

"Когда всех порвал первый бенгер Алены, я почувствовал, что в нашей галактике родилась суперновая звезда невиданной силы и яркости. Я бы просто не смог пройти мимо и не поработать с ней! Мне нравится, как она ощущает и использует украинское слово. Поэтому я поддержал ее идею сделать клип именно как лирик видео, ведь это прекрасный способ сохранить эту динамичную поэзию визуально", – рассказал Саша Даниленко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Клип, Песни, Alyona Alyona, Алена Савраненко, Новый клип Alyona Alyona, Якби я була не я.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Елены: значение имени и поздравления
02 Команда Зеленского: Смена главы партии "Слуга народа" осуществлена в установленном порядке
03 Приметы и обряды на 3 июня – День Елены, День Константина
04 Мэр Харькова выступает за прямой диалог с Путиным
05 Зеленский и Кучма анонсировали брифинг возле здания АП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине вступает в силу новая редакция &quot;Украинского правописания&quot;
Вступает в силу новая редакция "Украинского правописания"
Завершается регистрация на поступление в магистратуру
Завершается регистрация на поступление в магистратуру
Прогноз погоды на неделю: жара до +30° и кратковременные дожди с грозами
Начало недели начнется с жары и дождей с грозами
Создатель культового сериала &quot;Ганнибал&quot; намерен снять четвертый сезон шоу
Создатель культового сериала "Ганнибал" намерен снять четвертый сезон шоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь