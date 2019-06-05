Уникальные фото легендарных рок-групп в начале их карьеры В начале своей музыкальной карьеры участники таких знаменитых групп, как The Prodigy, AC/DC, Depeche Mode, выглядели совсем не так, как мы привыкли видеть. Эта фотоколлекция познакомит вас с некоторыми из них.