Скачать
Четверг, 06.06.2019
Рада приняла законопроект о Временных следственных комиссиях
Рада приняла законопроект о Временных следственных комиссиях
Парубий: Запрет стрелять в ответ - это не шаг к миру, а шаг к капитуляции
Парубий: Запрет стрелять в ответ - это не шаг к миру, а шаг к капитуляции
Фонсека может выплатить Шахтеру часть своей клаусулы
Фонсека может выплатить Шахтеру часть своей клаусулы
Красивые СМС поздравления с Вознесением в стихах и прозе
Красивые СМС поздравления с Вознесением в стихах и прозе

KHAYAT презентовал свой первый дебютный альбом "KHMIL’"

KHAYAT презентовал свой первый дебютный альбом "KHMIL’"
12:05 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости культуры: Финалист девятого сезона песенного шоу "Голос страны" Андрей Хайат (KHAYAT) презентовал свой первый альбом KHMIL`.

Работа вышла на лейбле Masterskaya.

В плей-лист входит 7 песен и 8 бонусный трек - композиция Ever с национального отбора на Евровидение-2019. KHMIL` - это история, которая олицетворяет измену во всех ее проявлениях. Песни альбома раскрывают стадии душевной тяготы: осознание, принятие и безразличие.

"В мире нет ничего конкретнее, чем любовь. Ты либо любишь, либо нет. Мы сталкиваемся с предательством каждый день. Просто кто-то выбирает быть жертвой, а кто-то закрывает глаза и двигается дальше. Этот альбом о том, что только мы в ответе за свои ошибки", — говорит KHAYAT.

KHMIL`- синтез электронной музыки, этнических мелодий и восточных мотивов. Альбом получился очень интересным. Необычная манера исполнителя, народные инструменты, такие как дудук, сопилка, дарбука и тибетская чаша, которые перемешиваются со звуками из повседневной жизни: двигателя автомобиля, метро, свист кухонного чайника – все это делает альбом уникальным.

"Название альбома напрямую связано с хмелем, который кружит и пьянит, как и любовь. Его многослойность - прямое отождествление с чувствами людей. Если хмель сжать во время цветения, то опадает вся чешуя. То же происходит с любовью в моменты измены" - говорит певец.

"Евровидение 2019": участники нацотбора YUKO и KHAYAT презентовали совместную песню (Видео)

Вживую презентация альбома состоится 19 июня в Киеве. Специальным гостем станет группа YUKO, с которым KHAYAT исполнит совместный трек VESNIANKA.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Альбом, Новый альбом, Дебютный альбом, Певец, KHAYAT, KHMIL`.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2019: как встретить праздник
02 Сегодня Вознесение Господне 2019: история, традиции, что нужно делать
03 Приметы и обряды на 6 июня – День Симеона
04 Отставка глав СБУ, МИД и Минобороны: Повестка дня Верховной Рады
05 Епифаний: Справедливый мир может воцариться только через победу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Луценко раскритиковал идею снятия блокады с ОРДЛО
Луценко раскритиковал идею снятия блокады с ОРДЛО
Возьмите зонтик с собой: Прогноз погоды на 6 июня
Возьмите зонтик с собой: Прогноз погоды на 6 июня
Итоги 5 июня: Зеленский в Брюсселе и Кучма в Минске
Итоги 5 июня: Зеленский в Брюсселе и Кучма в Минске
После рождения ребенка у Меган Макрл появилась нездоровая мания
После рождения ребенка у Меган Макрл появилась нездоровая мания
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь