KHAYAT презентовал свой первый дебютный альбом "KHMIL’"

Новости культуры: Финалист девятого сезона песенного шоу "Голос страны" Андрей Хайат (KHAYAT) презентовал свой первый альбом KHMIL`.

Работа вышла на лейбле Masterskaya.

В плей-лист входит 7 песен и 8 бонусный трек - композиция Ever с национального отбора на Евровидение-2019. KHMIL` - это история, которая олицетворяет измену во всех ее проявлениях. Песни альбома раскрывают стадии душевной тяготы: осознание, принятие и безразличие.

"В мире нет ничего конкретнее, чем любовь. Ты либо любишь, либо нет. Мы сталкиваемся с предательством каждый день. Просто кто-то выбирает быть жертвой, а кто-то закрывает глаза и двигается дальше. Этот альбом о том, что только мы в ответе за свои ошибки", — говорит KHAYAT.

KHMIL`- синтез электронной музыки, этнических мелодий и восточных мотивов. Альбом получился очень интересным. Необычная манера исполнителя, народные инструменты, такие как дудук, сопилка, дарбука и тибетская чаша, которые перемешиваются со звуками из повседневной жизни: двигателя автомобиля, метро, свист кухонного чайника – все это делает альбом уникальным.

"Название альбома напрямую связано с хмелем, который кружит и пьянит, как и любовь. Его многослойность - прямое отождествление с чувствами людей. Если хмель сжать во время цветения, то опадает вся чешуя. То же происходит с любовью в моменты измены" - говорит певец.

Вживую презентация альбома состоится 19 июня в Киеве. Специальным гостем станет группа YUKO, с которым KHAYAT исполнит совместный трек VESNIANKA.