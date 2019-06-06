"Vislovo": группа "Время и Стекло" анонсировала выход нового клипа

Яркие, кислотных цветов, костюмы, танцы в заброшенных зданиях, человек в химзащите, драйвовая музыка и любимые исполнители – все это будет в новом клипе группы "Время и Стекло" на песню Vislovo. Новая видеоработа должна выйти в ближайшее время.