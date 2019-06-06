Группа KAZKA предлагает поклонникам новую песню в обмен на помощь детям

Новости культуры: Популярная украинская группа KAZKA предложила поклонникам услышать их новый трек "Пісня Сміливих Дівчат" на один день раньше его официального релиза.

Для этого нужно стать участником совместной кампании коллектива и благотворительного фонда Tabletochki и пожертвовать любую сумму в помощь онкобольным детям. Об этом сказано на странице группы в Instagram.

"Каждый может перечислить 50 гривен и одним из первых услышать "Пісню Сміливих Дівчат". Но главное - дать шанс онкобольным детям победить болезнь. Мы - достойны большего, и все в наших руках. Присоединяйтесь! Вместе мы можем победить все. И даже рак!", - сказано в посте.

Кроме того, имена всех благотворителей будут визуализированы в видео к этой песне. А тот, кто сделает взнос от 200 гривен одним переводом, примет участие в розыгрыше 5 пар билетов на концерт группы KAZKA, который состоится 14 ноября во Дворце Спорта.

Таким образом участники коллектива хотят поддержать детей в борьбе со страшным недугом. И это неслучайно. Десять лет назад эта болезнь забрала бабушку солистки группы Александры Зарицкой.

"Я часто ее вспоминаю и думаю о тех, кого тоже постигло такое горе", - признается певица.