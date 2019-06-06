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Группа KAZKA предлагает поклонникам новую песню в обмен на помощь детям

Группа KAZKA предлагает поклонникам новую песню в обмен на помощь детям
13:31 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Популярная украинская группа KAZKA предложила поклонникам услышать их новый трек "Пісня Сміливих Дівчат" на один день раньше его официального релиза.

Для этого нужно стать участником совместной кампании коллектива и благотворительного фонда Tabletochki и пожертвовать любую сумму в помощь онкобольным детям. Об этом сказано на странице группы в Instagram.

"Каждый может перечислить 50 гривен и одним из первых услышать "Пісню Сміливих Дівчат". Но главное - дать шанс онкобольным детям победить болезнь. Мы - достойны большего, и все в наших руках. Присоединяйтесь! Вместе мы можем победить все. И даже рак!", - сказано в посте. 

Кроме того, имена всех благотворителей будут визуализированы в видео к этой песне. А тот, кто сделает взнос от 200 гривен одним переводом, примет участие в розыгрыше 5 пар билетов на концерт группы KAZKA, который состоится 14 ноября во Дворце Спорта. 

 
 
 
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Ми готові презентувати перший сингл з нового альбома NIRVANA! Та перед тим — у нас є до вас пропозиція! Разом із благодійним фондом @tabletochki_official ми розпочинаємо кампанію #realKAZKA! Кожен може перерахувати 50 гривен та одним з перших почути «Пісню Сміливих Дівчат»! Та головне — дати шанс онкохворим дітям перемогти хворобу. Ми — варті більшого, і все в наших руках. Приєднуйтесь! Разом ми можемо перемогти все. І навіть рак! Зробити внесок можна за посиланням у шапці профілю

Публикация от KAZKA (@kazka.band)

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Таким образом участники коллектива хотят поддержать детей в борьбе со страшным недугом. И это неслучайно. Десять лет назад эта болезнь забрала бабушку солистки группы Александры Зарицкой.

"Я часто ее вспоминаю и думаю о тех, кого тоже постигло такое горе", - признается певица.

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Музыка, Песни, KAZKA, Группа "Kazka", Пісня Сміливих Дівчат.
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