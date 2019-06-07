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Группа Kiss едет в Украину: самые интересные детали предстоящего концерта

Группа Kiss едет в Украину: самые интересные детали предстоящего концерта
09:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Знаменитая американская рок-группа Kiss посетит столицу Украины уже через 10 дней, а именно – 16 июня.

Музыканты планируют впервые и, к сожалению, в последний раз в Украине устроить грандиозный концерт, который преданные фанаты запомнят надолго.

Известно, что группа путешествует по миру с прощальными концертами тура End Of The Road, в следствии чего впервые почти за 50 лет пересечет украинскую границу и даст концерт на НСК "Олимпийский".

Организаторы предстоящего выступления рокеров поделились интересными подробностями о подготовке шоу, которые на самом деле очень впечатляют. К примеру, сценический костюм бас-гитариста группы Джина Симмонса весит 25 килограммов, с которым он тоже планирует выйти на сцену. Одним из сюрпризов для зрителей станет полет 70-летнего Пола Стэнли из третьей фан-зоны к главной сцене, – а все благодаря небольшой платформе, на которой он будет держать равновесие благодаря конструкции лебедки. 

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Также в техническом райдере Kiss охранников концерта, которые будут стоять у сцены, просят вставлять беруши, ведь во время шоу будет применено много пиротехнических эффектов. В частности, для персонала концерта также будет проведен отдельный инструктаж. Один из особых райдеров музыкантов – холодильник с прохладительными напитками прямо на сцене. Таким образом музыканты смогут смачивать горло между выступлениями, но все напитки должны быть определенной температуры, чтобы случайно не простудить горло.

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Киев, Украина, Kiss, Песни, Концерты в Киеве, группа Kiss, Концерты в Украине.
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