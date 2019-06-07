Популярная группа "Время и Стекло" представила новый трек: слова композиции (Видео)

Новости культуры: В пятницу, 7 июня, популярная украинская группа "Время и Стекло" презентовала новую танцевальную песню Vislovo.

Видео появилось на YouTube-канале коллектива. Этот трек вошел в новый одноименный альбом группы. Автором слов и музыки традиционно выступили Алексей Потапенко (Потап) и Алексей Завгородний (Позитив).

Слова песни Vislovo

Это Вис Вис Вис

Скажи мне снова вот это слово,

Возьми за руку, забери меня с собой.

Нам будет здорово и не попсово,

Скажи скорей что мы с тобою сходим снова.

Туда, где сливаются все в один луч,

Где у диджея только ключ и нараспашку дверь в их душ,

Туда, куда меня тянуло и звало, будто Vislovo

Давай пойдем с тобой на Vislovo.

На Vislovo, на Vislovo, давай пойдем на Vislovo,

Зависнем там, на Vislovo, пусть смотрят все завистливо.

На Vislovo, на Vislovo, давай пойдем с тобой на Vislovo,

Найди слова чтоб я пошла и оторвались мы неистово.

Vislovo

На Vislovo, это будет Vislovo

На Vislovo, это будет Vislovo

Нам так было хорошо, я влюблялась в тебя в тысячный раз,

Это чувство прошло сквозь нас.

Я хочу пойти еще и увидеть бесконечное море глаз,

Давай пойдем, let's go!

Давай пойдем, на чем ты зависла?

Ты слышала мои слова, погнали на Vislovo,

Не говори что устал, врываемся на минималках,

Времени разве не жаль? Этот мир нас отжал,

Мы дадим ему жар, я дам тебе знаки и числа,

Но сначала Vislovo.