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Суббота, 08.06.2019
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Победительница "Холостяка" неожиданно запела: видео

Победительница "Холостяка" неожиданно запела: видео

Победительница "Холостяка" неожиданно запела: видео
20:02 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Победительница российского "Холостяка" и модель Даша Клюкина выпустила дебютную песню.

После победы в шоу Холостяк начали раскрываться настоящие причины, почему Даша Клюкина пришла на проект. Многие утверждают, что девушка хотела хорошую платформу для раскрутки, после которой смогла бы построить успешную карьеру.

Теперь уже модель Даша Клюкина на странице в Instagram, за которой следят более 2,6 миллионов человек, заявила, что выпустит дебютную песню.

 
 
 
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Хочу сказать спасибо моим подписчикам, которые вселяют уверенность в меня Помню, как ездила выступать от нашего Карпинска, пела на сцене известные песни русских исполнителей и представляла, что когда-нибудь у меня обязательно будет своя песня! И совсем скоро она будет доступна на музыкальных площадках. Я искренне переживаю и волнуюсь. Прежде чем записать эту песню, - я много месяцев занималась вокалом и фортепиано, провела бесконечное количество часов в студиях, попробовала записать два других трека, которые так никто и не услышит. Сегодня с большой радостью хочу поделиться треком с вами По ссылке в шапке профиля вы можете сделать предзаказ в Google Play & ITunes

Допис, поширений Дарья Клюкина (@klyukina_d)

Что написала Даша Клюкина:

"Хочу сказать спасибо моим подписчикам, которые вселяют уверенность в меня. Помню, как ездила выступать от нашего Карпинска, пела на сцене известные песни русских исполнителей и представляла, что когда-нибудь у меня обязательно будет своя песня! И совсем скоро она будет доступна на музыкальных площадках.

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Я искренне переживаю и волнуюсь. Прежде чем записать эту песню, я много месяцев занималась вокалом и фортепиано, провела бесконечное количество часов в студиях, попробовала записать два других трека, которые так никто и не услышит".

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Все по теме:

Модель, Знаменитости, Песня, Холостяк, Егор Крид, Дарья Клюкина.
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