Победительница "Холостяка" неожиданно запела: видео

Новости культуры: Победительница российского "Холостяка" и модель Даша Клюкина выпустила дебютную песню.

После победы в шоу Холостяк начали раскрываться настоящие причины, почему Даша Клюкина пришла на проект. Многие утверждают, что девушка хотела хорошую платформу для раскрутки, после которой смогла бы построить успешную карьеру.

Теперь уже модель Даша Клюкина на странице в Instagram, за которой следят более 2,6 миллионов человек, заявила, что выпустит дебютную песню.

Что написала Даша Клюкина:

"Хочу сказать спасибо моим подписчикам, которые вселяют уверенность в меня. Помню, как ездила выступать от нашего Карпинска, пела на сцене известные песни русских исполнителей и представляла, что когда-нибудь у меня обязательно будет своя песня! И совсем скоро она будет доступна на музыкальных площадках.

Я искренне переживаю и волнуюсь. Прежде чем записать эту песню, я много месяцев занималась вокалом и фортепиано, провела бесконечное количество часов в студиях, попробовала записать два других трека, которые так никто и не услышит".