"Классик пикник. Синема": в киевском парке Тараса Шевченко прозвучат саундтреки мирового кино

В Киеве состоится музыкальное событие, которое запомнится слушателям надолго.
В пятницу, 14 июня, в парке имени Тараса Шевченко пройдет концерт классической музыки. Выступление под названием "Классик пикник. Синема", начнется вечером в 19.00.
Известные саундтреки из культовых кинофильмов погрузят вас в приятную ностальгию.
Как рассказала автор проекта Мария Дидковская: "Мы стремимся создать новый вид культурного досуга, сделать классическую музыку ближе к людям, вынеся ее из стен концертных залов и консерваторий в пространство открытых площадок. Формат выступлений призван дать новую жизнь и современную интерпретацию традиции городских концертов".
Концерт состоится из трех частей, и продлится на два часа:
"Dolce Vita" - классика итальянских композиторов.
"Национальная" - Гия Канчели, Мирослав Скорик.
"Война" - произведения Рюити Сакамото, Эннио Морриконе, Джона Таунер Вильямса.
На концерте также выступят Творческая мастерская Мырославы Которович и камерный ансамбль "АртеХатта".
После окончания выступлений планируется проведение мероприятия "Каннсерватория", то есть показ потенциальных победителей международного фестиваля творчества "Каннские львы" (Cannes Lions International Festival of Creativity).
Вход для посетителей свободный.