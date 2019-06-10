"Классик пикник. Синема": в киевском парке Тараса Шевченко прозвучат саундтреки мирового кино

Новости культуры: Известно, что концерт пройдет в пятницу 14 июня.

В Киеве состоится музыкальное событие, которое запомнится слушателям надолго.

В пятницу, 14 июня, в парке имени Тараса Шевченко пройдет концерт классической музыки. Выступление под названием "Классик пикник. Синема", начнется вечером в 19.00.

Известные саундтреки из культовых кинофильмов погрузят вас в приятную ностальгию.

Как рассказала автор проекта Мария Дидковская: "Мы стремимся создать новый вид культурного досуга, сделать классическую музыку ближе к людям, вынеся ее из стен концертных залов и консерваторий в пространство открытых площадок. Формат выступлений призван дать новую жизнь и современную интерпретацию традиции городских концертов".

Концерт состоится из трех частей, и продлится на два часа:

"Dolce Vita" - классика итальянских композиторов.

"Национальная" - Гия Канчели, Мирослав Скорик.

"Война" - произведения Рюити Сакамото, Эннио Морриконе, Джона Таунер Вильямса.

На концерте также выступят Творческая мастерская Мырославы Которович и камерный ансамбль "АртеХатта".

После окончания выступлений планируется проведение мероприятия "Каннсерватория", то есть показ потенциальных победителей международного фестиваля творчества "Каннские львы" (Cannes Lions International Festival of Creativity).

Вход для посетителей свободный.