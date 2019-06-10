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"Дитячий сміх": Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко показали дочь в новом клипе (Видео)

"Дитячий сміх": Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко показали дочь в новом клипе (Видео)
16:07 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Тоня Матвиенко презентовала клип на песню "Дитячий сміх"

Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Україна", побывали на съемках клипа Тони Матвиенко на песню "Дитячий сміх" и узнали, почему Тоня много лет не могла записать эту композицию.

Оказалось, что текст песни "Дитячий сміх" Арсен Мирзоян написал и подарил Тоне еще три года назад. Текст потерялся, а вспомнить его никто не мог.

"Она мне так понравилась, что я сразу спрятала эти бумажки и подумала, что, когда придет время, я ее запишу. И я ее потеряла… Говорю: "Арсен, скажи, что ты тогда написал?", а он отвечает: "Я уже не вспомню, забыл все", – поделилась Тоня Матвиенко.

Все это время Тоня помнила о песне. В конце концов текст случайно нашелся.

"Честно? Нашла в белье, – смеясь, рассказывает Тоня Матвиенко в эфире канала "Україна". – Когда в ящик засовывала, бумажки подогнулись и упали под стенку".

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Клип станет дебютом для младшей дочери Тони, трехлетней Нины. Поддерживает ли Арсен Мирзоян решение жены?

"Это Тонино решение, еЕ творческий полет. Если она так хочет, то и я её поддерживаю!" – комментирует Арсен Мирзоян.

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Все по теме:

Премьера, Клип, Песня, Трек, Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян, "Дитячий сміх".
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