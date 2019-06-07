"До серця": группа "Фиолет" презентовала новую романтическую композицию (Видео)

Новости культуры: На своем официальном YouTube-канале украинская группа "Фиолет" опубликовала клип на новую песню "До серця".

"Фиолет" активно работает над новым альбомом в формате EP. Сегодня, 7 июня, коллектив представил новую композицию под названием "До серця". Она станет первым синглом будущего мини-альбома, который выйдет осенью.

Клип песни начинается словами: "Мы не можем исправить прошлое, но у нас есть нынешнее, чтобы изменить будущее". Песня наполнена нежностью и трепетом любви.

"Дочекалися! Бездоганна робота!", "Не представляю уже свой плейлист без Фіолета. Как всегда в самое сердечко. Когда мне начинают говорить, что нет нормальной современной украинской музыки - просто сбрасываю им Фіолет", "Як завжди до глибини. Дякуємо за таку чудову роботу", - пишут поклонники в комментариях под клипом.

Ранее Сергей Мартынюк, фронтмен группы "Фиолет", сообщил в интервью Телеграфу, что в новом альбоме будет всего 5 песен.

"Это будет очень необычная работа, потому что каждая песня этого альбома будет записана с разными украинскими саунд-продюсерами. Это дает эксперимент и "трамплин" к поиску того продюсера, с которым мы будем записывать свой новый полноценный альбом, который запланированный на 2020 год", - добавил Сергей.