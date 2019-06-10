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Готовит достойную замену: Дженнифер Лопес выступила на одной сцене с дочерю

Готовит достойную замену: Дженнифер Лопес выступила на одной сцене с дочерю
18:07 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Telegraf EPA

Новости культуры: Кажется, 49-летняя Дженнифер Лопес готовит почву для будущей карьеры своей 11-летней дочери.

В эти выходные певица выступила в Лос-Анджелесе и позволила Эмме спеть вместе с ней на сцене.

В декабре прошлого года Дженнифер сняла дочь в клипе на песню Limitless, в котором Эмма повторила несколько образов звезды. А в этом году дочь певицы вышла на сцену, чтобы спеть отрывок из этого трека. Лопес похвасталась талантом Эммы в Instagram-аккаунте, где опубликовала видео с концерта с хештегом #ГордаяМама.

 
 
 
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I can’t take it! #Emme #Limitless #ProudMama #JLoItsMyParty

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Звезда снова нарядила ребенка в почти такое же платье, в каком выступала сама. В комментариях на комплименты звездному дуэту не поскупились диджей Стив Аоки, актриса Дженна Дуан, Ванесса Хадженс, Риз Уизерспун, Зои Солдана и рядовые подписчики Дженнифер.

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Лопес не скрывает, что поддерживает детей в желании выступать и помогает им развивать свои таланты. Певица не только привлекла Эмму к съемкам клипа, но и снимает ее с братом Максом в блогах на YouTube. В мае звезда поделилась видео, на котором Эмма исполнила песню Алиши Киз. В комментариях к ролику фанаты отметили, что девочка определенно унаследовала певческие таланты от отца Марка Энтони и умение двигаться от матери.

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Знаменитости, Актриса, Певица, Американская певица, Дженнифер Лопес.
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