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О личном: Солистка группы KAZKA потеряла близкого человека

О личном: Солистка группы KAZKA потеряла близкого человека
15:52 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Саша считает, что бабушка должна была прожить гораздо дольше.

Украинская певица Александра Зарицкая из группы KAZKA рассказала про потерю в своем Instagram.

Группа KAZKA — это настоящий феномен в украинском шоу бизнесе. Выстрелив в 2018 всего за один год бэнд собрал вокруг себя настоящую армию поклонников. Их песня Плакала попала в топ-чартов не только в Украине, но и в странах ближайшего зарубежья, а сервис по распознаванию музыки Shazam определил трек на шестую строчку, а это значит, что искали его очень часто по всему миру.

Солистка коллектива Александра Зарицкая в марте этого года была номинирована на на премию Женщина года от журнала Единственная. Саша призналась, что ее бабушка была даже больше рада этому событию, чем она сама. 

Группа KAZKA предлагает поклонникам новую песню в обмен на помощь детям

А на днях в Instagram KAZKA Саша Зарицкая рассказала, что она потеряла родного человека. Она опубликовала видео, в котором сообщила, что ее бабушка умерла от рака мозга в возрасте 60-лет. 

"50 грн і декілька хвилин часу можуть врятувати життя. Долучайтесь до нашої спільної кампанії із благодійним фондом @tabletochki_official. Посилання у шапці", — написала Зарицкая.

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Знаменитости, Потеря, Смерть, KAZKA, Александра Зарицкая, Солистка группы KAZKA.
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