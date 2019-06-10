О личном: Солистка группы KAZKA потеряла близкого человека

Новости шоу бизнеса: Саша считает, что бабушка должна была прожить гораздо дольше.

Украинская певица Александра Зарицкая из группы KAZKA рассказала про потерю в своем Instagram.

Группа KAZKA — это настоящий феномен в украинском шоу бизнесе. Выстрелив в 2018 всего за один год бэнд собрал вокруг себя настоящую армию поклонников. Их песня Плакала попала в топ-чартов не только в Украине, но и в странах ближайшего зарубежья, а сервис по распознаванию музыки Shazam определил трек на шестую строчку, а это значит, что искали его очень часто по всему миру.

Солистка коллектива Александра Зарицкая в марте этого года была номинирована на на премию Женщина года от журнала Единственная. Саша призналась, что ее бабушка была даже больше рада этому событию, чем она сама.

А на днях в Instagram KAZKA Саша Зарицкая рассказала, что она потеряла родного человека. Она опубликовала видео, в котором сообщила, что ее бабушка умерла от рака мозга в возрасте 60-лет.

"50 грн і декілька хвилин часу можуть врятувати життя. Долучайтесь до нашої спільної кампанії із благодійним фондом @tabletochki_official. Посилання у шапці", — написала Зарицкая.