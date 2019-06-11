Скачать
Вторник, 11.06.2019
Зеркаль: Дату и решение трибунала мы ждем в течение шести месяцев
Зеркаль: Дату и решение трибунала мы ждем в течение шести месяцев
Активистку "Крымской солидарности" задержали за репост
Активистку "Крымской солидарности" задержали за репост
Фонсека: В Роме мы создадим нечто особенное
Фонсека: В Роме мы создадим нечто особенное
Atlas Weekend 2019: расписание музыкального фестиваля
Atlas Weekend 2019: расписание музыкального фестиваля

Мадонна презентовала клип с ВИЧ-инфицированным травести-рэпером (Видео)

Мадонна презентовала клип с ВИЧ-инфицированным травести-рэпером (Видео)
19:31 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Американская певица Мадонна выпустила новый клип на песню "Dark Ballet".

Клип начинается словами: "Одна жизнь - это все, что у нас есть, и мы живем так, как мы верим в это. Но жертвовать собой и жить без веры - это судьба страшнее смерти".

"Dark Ballet" - второй трек четырнадцатого альбома Мадонны "Madame X". Песня начинается как фортепианная баллада с текстами, вдохновленными Жанной д'Арк, перед тем, как превратиться в монолог, рассказанный с точки зрения Орлеанской девы. Громкая электронная аранжировка напоминает "Танец тростниковых флейт" Чайковского (из балета 1892 года "Щелкунчик").

В клипе снялся ВИЧ-инфицированный трансгендер Микки Бланко, который активно борется за права ЛГБТ.

"Я хожу по этой земле, чернокожий, гей и ВИЧ-позитивный, но надежда, с которой я живу, сильнее любого негатива", – появляются на экране в финале клипа слова Микки Бланко.

Премьера альбома "Madame X", в который войдет этот трек состоится 14 июня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мадонна, Премьера, Клип, Песня, Трек, Dark Ballet.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тимошенко думает в ближайшие дни встретиться с Зеленским
02 Кадровая "рокировка": Зеленский "снимает" судей ВСП
03 КСУ рассматривает конституционность роспуска Рады (Онлайн)
04 Прогноз погоды в Украине на 11 июня: "африканская" жара, лишь на Западе - дожди
05 Горбачев прокомментировал сюжет "Чернобыля" от HBO
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцев в июне дважды ждут длинные выходные
Украинцев в июне дважды ждут длинные выходные
Выборы в Украине: Представителей от РФ в миссии ОБСЕ не будет
Выборы в Украине: Представителей от РФ в миссии ОБСЕ не будет
У Зеленского спрогнозировали, когда КС примет решение по указу о роспуске Рады
Когда КС примет решение по указу о роспуске Рады
Какая стоимость продуктов по состоянию на 11 июня 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 11 июня 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь