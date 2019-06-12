Новости культуры: В ночь на 12 июня во Львове умер народный артист Украины, солист Львовской оперы Роман Витошинский.

Об этом на личной странице в Facebook сообщил его коллега Олег Лихач.

На момент смерти артисту было 78 лет.

"Ранний звонок… тревожно предчувствие… Сегодня ночью ушел из жизни Роман Витошинский… Непревзойденный Артист, Педагог, Человек, Человек с большим и добрым сердцем", - написал Лихач.

В свое время Роман Витошинский закончил Львовскую музыкальную академию и стал ее преподавателем. Еще в 1968-м начал работать во Львовском оперном театре. В 1990 году получил звание "Народного артиста Украины".

Витошинский владел лирическим тенором. Его основными партиями были Альфред, Герцог ("Травиата", "Риголетто" Дж. Верди), Надир Рудольф ("Богема" Дж. Пуччини) и Альфред ("Летучая мышь" Й. Штрауса).