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Среда, 12.06.2019
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Во Львове умер народный артист Украины

Во Львове умер народный артист Украины
17:49 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Facebook

Новости культуры: В ночь на 12 июня во Львове умер народный артист Украины, солист Львовской оперы Роман Витошинский.

Об этом на личной странице в Facebook сообщил его коллега Олег Лихач.

На момент смерти артисту было 78 лет.

"Ранний звонок… тревожно предчувствие… Сегодня ночью ушел из жизни Роман Витошинский… Непревзойденный Артист, Педагог, Человек, Человек с большим и добрым сердцем", - написал Лихач.

В свое время Роман Витошинский закончил Львовскую музыкальную академию и стал ее преподавателем. Еще в 1968-м начал работать во Львовском оперном театре. В 1990 году получил звание "Народного артиста Украины".

Ушел из жизни известный российский актер

Витошинский владел лирическим тенором. Его основными партиями были Альфред, Герцог ("Травиата", "Риголетто" Дж. Верди), Надир Рудольф ("Богема" Дж. Пуччини) и Альфред ("Летучая мышь" Й. Штрауса).

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Умер, Солист, Народный артист Украины, Ушел из жизни, Роман Витошинский.
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