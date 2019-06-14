Украинская группа KAZKA опубликовала первый сингл из нового альбома

Новости культуры: Премьера композиции состоялась в пятницу, 14 июня, на YouTube-канале коллектива.

Популярная украинская группа KAZKA презентовала новый трек "Пісня Сміливих Дівчат" - первый сингл из нового альбома NIRVANA, релиз которого запланирован на сентябрь.

Авторами песни выступили Сергей Ермолаев, Андрей Игнатченко и Сергей Локшин, которые создали известные хиты группы "Плакала" и "Свята".

"Пісня Сміливих Дівчат" - это женский манифест, ода GIRL POWER, призыв ко всем девушкам планеты: знайте себе цену и никому никогда не позволяйте себя обижать", - написала в своем Instagram солистка трио Александра Зарицкая.

Незадолго до выхода сингла участники коллектива вместе с благотворительным фондом Tabletochki предложили фанатам первыми услышать песню, пожертвовав любую сумму в помощь онкобольным детям. Имена всех благотворителей вошли в видеоролик, посвященный премьере трека.