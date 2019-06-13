Джонни Депп исполнил песню британского музыканта Дэвида Боуи (Видео)

Новости культуры: Американская группа Hollywood Vampires, в состав которой входят Джонни Депп, Элис Купер и Джо Перри, представила кавер-версию на композицию Дэвида Боуи Heroes.

Также на канале earMUSIC в YouTube опубликовано лайв-видео сингла. В черно-белом ролике трек исполняет актер и музыкант Джонни Депп. Часть кадров снята в Берлине, на Hansa Studios, где Дэвид Боуи записывал оригинал песни.

Кавер войдет в новый альбом группы Hollywood Vampires, который выйдет 21 июня под названием Rise.

Напомним, что 9 июня голливудский актер отметил свое день рождение. За свои 56 лет Джонни Депп достиг значительных высот в области кино. Он может похвастаться неоднократными номинациями на премию Оскар, наградой Золотой глобус, а также признанием самого высокооплачиваемого актера, который попал в Книгу рекордов Гиннеса в 2012 году.

Однако личная жизнь знаменитости желает быть лучше. Звезда фильмов "Пираты Карибского моря" создал неофициальный клуб разбитых сердец, в котором насчитываются аж семь известных женщин.