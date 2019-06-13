Скачать
Четверг, 13.06.2019
ООН: на Донбассе стабильно снижается смертность гражданских лиц
ООН: на Донбассе стабильно снижается смертность гражданских лиц
Выборы в Раду: Первые 50 имен в списке "Европейской солидарности"
Выборы в Раду: Первые 50 имен в списке "Европейской солидарности"
Гвоздик может провести объединительный бой с россиянином
Гвоздик может провести объединительный бой с россиянином
Разделили обязанности: Меган Маркл кормит ребенка, а муж меняет подгузники
Разделили обязанности: Меган Маркл кормит ребенка, а муж меняет подгузники

Джонни Депп исполнил песню британского музыканта Дэвида Боуи (Видео)

Джонни Депп исполнил песню британского музыканта Дэвида Боуи (Видео)
19:29 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры: Американская группа Hollywood Vampires, в состав которой входят Джонни Депп, Элис Купер и Джо Перри, представила кавер-версию на композицию Дэвида Боуи Heroes.

Также на канале earMUSIC в YouTube опубликовано лайв-видео сингла. В черно-белом ролике трек исполняет актер и музыкант Джонни Депп. Часть кадров снята в Берлине, на Hansa Studios, где Дэвид Боуи записывал оригинал песни.

Кавер войдет в новый альбом группы Hollywood Vampires, который выйдет 21 июня под названием Rise.

Напомним, что 9 июня голливудский актер отметил свое день рождение. За свои 56 лет Джонни Депп достиг значительных высот в области кино. Он может похвастаться неоднократными номинациями на премию Оскар, наградой Золотой глобус, а также признанием самого высокооплачиваемого актера, который попал в Книгу рекордов Гиннеса в 2012 году.

Джонни Деппа не пригласили в третью часть "Фантастических тварей"

Однако личная жизнь знаменитости желает быть лучше. Звезда фильмов "Пираты Карибского моря" создал неофициальный клуб разбитых сердец, в котором насчитываются аж семь известных женщин.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, YouTube, Джонни Депп, Кавер, Hollywood Vampires.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тимошенко: полномочий президента достаточно для снижения тарифов
02 "Точно беременна": новое фото Кати Осадчей насторожило поклонников
03 "Голос" и националисты перенесли передачу предвыборных документов в ЦИК
04 Недолго страдала: Марина Боржемская засветилась с новым мужчиной
05 Геращенко: Оптимистично оцениваю голосование за назначение Пристайко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Подрывают основы государственности&quot;: Вакарчук раскритиковал заявление Тимошенко
Вакарчук раскритиковал заявление Тимошенко
Кучма и Лайчак объявят &quot;хлебное перемирие&quot; на Донбассе
Кучма и Лайчак объявят "хлебное перемирие" на Донбассе
ВСУ отрабатывают навыки войны на учениях &quot;Sаber Guardian-2019&quot;
ВСУ отрабатывают навыки войны на учениях в Румынии
Появился первый трейлер к фильму &quot;Боль и слава&quot; (Видео)
Появился первый трейлер к фильму "Боль и слава" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь