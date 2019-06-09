Джонни Депп сегодня отмечает день рождения: амурные дела главного сердцееда мира

Новости шоу бизнеса: Голливудский актер Джонни Депп известен не только своей идеальной актерской игрой в известных картинах, но и своей громкой и местами скандальной личной жизнью.

Звезда фильмов "Пираты Карибского моря" создал неофициальный клуб разбитых сердец, в котором насчитываются аж семь известных женщин. О громких романах и скандальных разводах Джонни Деппа читайте в день его рождения в материале LifeStyle 24.

За свои 56 лет Джонни Депп достиг значительных высот в области кино. Он может похвастаться неоднократными номинациями на премию Оскар, наградой Золотой глобус, а также признанием самого высокооплачиваемого актера, который попал в Книгу рекордов Гиннеса в 2012 году. Поразительно, не так ли?

Однако личная жизнь знаменитости желает быть лучше. За все годы сознательной жизни он так и не познал настоящего счастья. Об этом свидетельствуют его измены и громкие расставания со своими спутницами. Единственной из семи женщин Джонни Деппа, которая бросила его первой, стала 33-летняя Эмбер Херд. Вероятно, в тот момент шесть предыдущих женщин Деппа ехидно улыбались, читая новости, и злорадствовали его первой любовной неудачи. Поэтому, какие женщины входят в его клуб разбитых сердец – читайте дальше.

1. Лори Эллисон (1983-1985)

Сложно представить, но в начале 1980-х имя "Джонни Депп" мало о чем говорило даже американцам. А жителям других стран и подавно. Тогда юный Депп мечтал стать рок-музыкантом, а вместо любви миллионов поклонников наслаждался постоянным присутствием единственной женщины – Лори Эллисон. Именно благодаря музыке они познакомились. Она работала визажисткой и наносила грим артистам, а ее брат играл в музыкальной группе The Kids вместе с Джонни Деппом.

Депп видел себя известным музыкантом на большой сцене, однако дела "не шли в гору". Творчество их группы не производило никакого впечатления ни на публику, ни на продюсеров. Тем временем Лори Эллисон была тайно влюблена в симпатичного и настойчивого коллегу своего брата. Еще бы! О его харизматичности до сих пор ходят легенды…

Лори искала лишние возможности, чтобы поддержать ребят, а в частности Деппа, в их неудачах. Нежность и постоянное присутствие девушки рядом с будущей знаменитостью побудила его к выбору, который был противоположным слову "знаменитость". Он женился на Лори Эллисон в 1983 году, после чего его дела с актерской карьерой пошли в гору. Новоиспеченная миссис Депп познакомила своего мужа с Николасом Кейджем, который открыл ему дорогу в мировое кино. Он получил несколько хороших предложений по работе и упорно работал над собой в этом направлении. Тем временем семейная жизнь не складывалась. Постоянное отсутствие Деппа дома сделала их чужими людьми.

В 1985 году Джонни Депп расстался с Лори Эллисон. Однако распад не стал для них трагедией. В одном из своих интервью актер сказал: "Мы пытались сохранить брак, но нам просто не удалось".

2. Шерилин Фенн (1986-1989)

Следующей избранницей уже известного на то время Деппа стала актриса Шерилин Фенн. Они познакомились на съемках короткоментражного фильма "Чайники". Тогда девушке был 21 год. У них сразу же завязался роман.

Не исключено, что Депп намеревался покорить еще и мир музыки, поскольку семья его новой спутницы была известна своими достижениями в этой области. Однако за время отношений они вместе строили актерскую карьеру. В 1987 году они оба приняли участие в съемках сериала "Джамп стрит, 21", после которого Джонни Депп получил негласный титул идеала всех девушек.

Однако успех картины, которая сделала Деппа еще на шаг ближе к мировому признанию, не повлиял на их отношения. Актер намерен жениться на своей избраннице. Впоследствии они обручились и серьезно занялись подготовкой к свадьбе. Однако по неизвестным до сих пор причинам их пара распалась и помолвка была разорвана.

3. Дженнифер Грей (1989)

Не исключено, что Джонни Депп расстался с Шарилин Фенн из-за волшебной кокетки Дженнифер Грей, сыгравшей Бэби в "Грязных танцах". Ведь сразу после разрыва с предыдущей девушкой голливудский актер начал встречаться со своей следующей "пассией".

Джонни Депп был горячим парнем, поэтому уже через несколько месяцев после начала романа сделал предложение Дженнифер. Однако дело до свадьбы не дошло и очередной девушке так и не удалось стать следующей миссим Депп.

4. Вайнона Райдер (1989-1993)

В том же году на съемках фильма "Большие огненные шары" 26-летний Джонни Депп познакомился с 17-летней актрисой Вайноной Райдер. Без сомнений, это была любовь с первого взгляда. Между знаменитой актрисой и Деппом сразу завязался роман. Они считались едва ли не самой красивой парой тех времен. В мгновенной страсти Джонни Депп набил татуировку в виде двух слов – Winona forever (Вайнона навсегда), которую после расставания исправил на Wino forever (Вино навсегда). Именно так проявление сильных чувств превратилось в сакраментальный девиз.

Поговаривают, что через три месяца после начала отношений харизматичный вор сердец сделал предложение свои четвертой девушке, на что она, конечно, ответила согласием. Однако с официальной частью Депп не спешил. Он обещал ей: "Мы поженимся, когда у нас будет время убежать". А красивая и амбициозная Вайнона верно ждала подходящей возможности. Вероятно, за четыре года времени так и не нашлось. В 1993 году пара распалась.

5. Кейт Мосс (1993-1997)

Посмотреть эту публикацию в Instagram 1994 mood #katemoss #johnnydepp Публикация от Fashion Grunge (@fashiongrunge) 8 Июн 2019 в 2:14 PDT

Пятой любовью в списке Деппа стала британская красавица, супермодель Кейт Мосс. Актер очаровал звезду мировых подиумов сразу после расставания с Вайноной Райдер.

Его отношения со знаменитыми женщинами не исчезали из заголовков западной прессы более десяти лет. Ведь разрывая отношения с одной, он сразу же находил новую, не менее привлекательную и достойную замену. Так случилось уже в пятый раз. Его бунтарскую идиллию с Кейт Мосс называли "кокаиновым романом". Столько, сколько писали о них в середине 1990-х, не писали больше ни о ком.

Они неоднократно попадали в участки полиции из-за пьянства, драк и разгромленных вдребезги гостиничных номеров. Для Деппа и Мосс их отношений стали глотком свежего воздуха, пусть не совсем сладкого. Актер снова заявлял, что это любовь с первого взгляда, а модель рассказывала, что он самый дикий из всех, кого она знала. Однако они не выдержали скандальной страсти и их пара распалась так же быстро, как и появилась.

Через 15 лет после расставания Кейт Мосс призналась, что проплакала несколько лет, а Депп заговорил о ней, как о "частичке сердца и души".

6. Ванесса Паради (1998-2012)

Факт, что голливудский актер не зацикливался на неудачах в личной жизни, можно подтвердить его очередным, шестым романом.

В 1998 году Джонни Депп закрутил роман с французской актрисой и певицей Ванессой Паради. Их отношения были самыми длинными из всех предыдущих и будущих. Неоднократно Депп рассказывал, что Ванесса дала ему то, что не давал никто раньше – дом, уют, тепло и спокойствие. Как-то он сказал, что его будто вытащили из тумана.

В семейной жизни продолжительностью свыше 14 лет родилось двое детей – Лили Роуз Депп и Джон Кристофори Депп. Стоит отметить, что в шестом по счету романе голливудский актер был осмотрительнее и не признавался в любви на первых месяцах отношений. К слову, он вообще не сделал предложение Ванессе стать его женой. После 14 лет неофициальной семейной жизни пара распалась из-за измены легкомысленного Джонни Деппа. Он бросил Ванессу Паради, которая готова была ждать его со съемок неделями и всегда радушно встречала дома, ради молодой и красивой актрисы Эмбер Херд.

7. Эмбер Херд (2012-2016)

Однако и их история любви не стала образцовой, хотя в начале их отношений ничто не предвещало беды. Ведь ради чувств, которые вспыхнули между ними на съемках фильма "Ромовый дневник", Джонни Депп бросил семью, а Эмбер Херд – свою девушку. Да, предыдущие отношения актрисы были однополыми.

На то время почти 50-летний Депп влюбился в молодую блондинку быстро и по-настоящему. Он решился на серьезный поступок и предложил стать его женой. Амбициозная Эмбер долго не раздумывала, согласилась и уже в 2015 году голливудские звезды сыграли свадьбу на Багамах и официально назвались супругами.

Однако очень быстро в их браке что-то пошло не так. Через 15 месяцев после бракосочетания Эмбер Херд подала на развод. А через несколько недель после этого обратилась в полицию, заявляя, что Депп ее бил. И поклонникам, и работникам полиции были предоставлены доказательства – фото синяков, оставшихся после размахов кулаками Джонни Деппа.

Их процесс развода был затяжным и сложным. На его защиту стала экс-девушка Ванесса Паради и их дочь Лили Роуз. В 2017 году они официально расстались, но их недоразумения и обвинения друг друга в избиениях и диком поведении до сих пор взрывают сеть. Скандальный процесс развода также негативно отразился на их карьерах.