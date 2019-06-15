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Борис Гребенщиков дал уличный концерт в Херсоне

Борис Гребенщиков дал уличный концерт в Херсоне
15:13 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: скриншот

Новости культуры: Российский музыкант Борис Гребенщиков продолжил свою серию уличных выступлений

Один из основателей российский рок-музыки, исполнитель и поэт, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков засветился на улицах Херсона.

По данным местных СМИ, музыкант дал бесплатный концерт в центре города. На выступление рокера собрались сотни херсонцев, которые бурно аплодировали и снимали происходящее на телефоны.

Борис Гребенщиков посетил Херсон в рамках своего гастрольного тура по украинским городам. Перед официальным выступлением рокер дал открытый концерт для местных жителей.

"Привет, Херсон! У вас тут весело. Радуюсь, что наконец к вам доехал", - цитирует издание слова музыканта.

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Отметим, что Гребенщиков не впервые радует уличными концертами в Украине. Так, в конце 2015 года музыкант приезжал с концертом в Киев и спел в метро вместе с местными музыкантами. Затем весной 2016 году повторил это в центре Харькова, а осенью – в Полтаве. В мае 2017-го порадовал бесплатным концертом на улице жителей Житомира.

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Концерт, Аквариум, Борис Гребенщиков, Группа.
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