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Украинской группе сегодня - 30 лет: ТНМК опубликовала трогательное видео на песню "Ми смішили Бога"
Украинской группе сегодня - 30 лет: ТНМК опубликовала трогательное видео на песню "Ми смішили Бога"

Украинской группе сегодня - 30 лет: ТНМК опубликовала трогательное видео на песню "Ми смішили Бога"

Украинской группе сегодня - 30 лет: ТНМК опубликовала трогательное видео на песню "Ми смішили Бога"
18:48 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры: 14 июня исполняется 30 лет с того момента, как двое друзей - Александр Сидоренко и Константин Жуйков - решили создать группу.

Сегодня, 14 июня, исполняется 30 лет с того момента, как двое друзей - Александр Сидоренко и Константин Жуйков - решили вместе создать группу. Хоть при "рождении" коллектив сначала получил название "Новые дома" в честь исторического района Харькова. А с 1996 года, с приходом в группу Олега "Фагота" Михайлюты, переименовались в ныне известный "Танок на майдані Конґо".

За эти годы группа успела исколесить Украину вдоль и поперек, повлиять на развитие хип-хопа в стране и записать целую обойму песен, которые горячо любит не одно поколение украинцев.

По случаю дня рождения ТНМК представили новую песню "Ми смішили Бога" и несколько десятков архивных фотографий, которые до этого видели разве что сами ТНМК и приближенные к ним люди.

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Отметим, что 28 августа на арт-заводе "Платформа" в Киеве группа сыграет свою самую известную программу "Симфо хип-хоп" вместе с оркестром "Слобожанский".

Напомним, что в феврале группа ТНМК представила клип на песню "Мій демон". Режиссером ролика выступил Дима Манифест, а главную роль в нем сыграл Анатолий Пашинин.

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Музыка, Клип, Видео, Песня, Группа, ТНМК, Анатолий Пашинин, Украинская группа, группа ТНМК, День рождение группы.
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