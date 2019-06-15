Скачать
Суббота, 15.06.2019
Зеленский встретился в Мариуполе с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса
Зеленский встретился в Мариуполе с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса
Рябошапка сообщил о возможной "перезагрузке" НАБУ и САП
Рябошапка сообщил о возможной "перезагрузке" НАБУ и САП
Украина - Южная Корея: стартовые составы финала ЧМ-2019 U-20
Украина - Южная Корея: стартовые составы финала ЧМ-2019 U-20
#водутваринам: в Украине запустили флешмоб в защиту животных
#водутваринам: в Украине запустили флешмоб в защиту животных

"Пісня сміливих дівчат", которая может стать хитом: слова и видео

"Пісня сміливих дівчат", которая может стать хитом: слова и видео
17:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Группа KAZKA получила всемирную известность благодаря треку "Плакала".

После невероятного фурора коллектив выпустил англоязычную версию песни и получил еще большую славу за рубежом. Однако на достигнутом музыканты решили не останавливаться и готовятся к презентации нового студийного альбома NIRVANA.

Первым синглом из анонсированной пластинки стала "Песня смелых девушек", которая уже стремительно покоряет сеть. Композиция отмечается ритмичностью и колоритным звуком украинской свирели. По словам солистки коллектива Александры Зарицкой, трек является женским манифестом.

"Песня смелых девушек - это женский манифест, ода Girl Power, призыв ко всем девушкам планеты: знайте себе цену и никому никогда не позволяйте себя обижать", - пояснила Александра Зарицкая.

Тейлор Свифт поддержала ЛГБТ-движение в новой песне You Need to Calm Down (Видео)

Вероятно, песню группа KAZKA записала в Канаде, где находилась в рамках международного турне. Треку "Песня смелых девушек" уже пророчат большой успех, ведь меломаны признались, что прослушали композицию уже десятки раз. Поэтому песня имеет все шансы превзойти "Плакала", вошедшую в Топ-10 мирового чарта на музыкальной платформе Shazam.

KAZKA - "Песня смелых девушек": текст новой песни

 

Як закохана ноги стерла -

Все веде не туди.

Як ходила у ван найт стенди -

Все веде не туди.

Милий взявся вести у танго,

Та веде не туди.

Так буває: твій вірний ангел

Заведе не туди.

 

Діставай все те,

Що я в собі люблю -

Плаття електрик блю.

Падай, а я ловлю.

Та залиш мені все те,

Що я люблю в тобі -

Магію теплих обійм,

Правду сильнішу за біль.

 

Припев:

Не треба так.

Зраду поцілунок вибачить.

Не треба так.

Та коханню слів не вистачить.

Не треба так.

Мила покохала іншого.

Не треба так.

Ми, дівчата, варті більшого!

 

Як шукала для квітки пару,

І жила без води.

Як кричала в піснях "Girl power!"

Все веде не туди.

Помста рідна сестра бумерангу -

Прилетить не туди.

Так буває: твій вірний ангел

Заведе не туди.

 

Припев

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новая песня, Украинская группа, Слова песни, KAZKA, Пісня Сміливих Дівчат, Песня смелых девушек, Girl power!.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День медика 2019: история праздника и интересные факты о врачах
02 В Одесской и Полтавской областях назначены временные руководители
03 Гороскоп на сегодня, 15 июня 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 15 июня - День Никифора Дубодера
05 Экс-премьер Молдовы выразил особую благодарность Украине за поддержку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В МИД знают, как обязать РФ отпустить украинских моряков
В МИД знают, как обязать РФ отпустить украинских моряков
Украина превращается в &quot;тропики&quot;: 16 июня жарко, местами с грозами
Украина превращается в "тропики": 16 июня жарко с грозами
В близи Торецка обвалилась шахта &quot;Центральная&quot;: погиб горняк
В близи Торецка обвалилась шахта: погиб горняк
&quot;Ничего не нарушила&quot;: оголенные плечи Кейт Миддлтон вызвали бурю эмоций
"Ничего не нарушила": оголенные плечи Кейт Миддлтон вызвали бурю эмоций
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь