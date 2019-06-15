"Пісня сміливих дівчат", которая может стать хитом: слова и видео

Новости культуры: Группа KAZKA получила всемирную известность благодаря треку "Плакала".

После невероятного фурора коллектив выпустил англоязычную версию песни и получил еще большую славу за рубежом. Однако на достигнутом музыканты решили не останавливаться и готовятся к презентации нового студийного альбома NIRVANA.

Первым синглом из анонсированной пластинки стала "Песня смелых девушек", которая уже стремительно покоряет сеть. Композиция отмечается ритмичностью и колоритным звуком украинской свирели. По словам солистки коллектива Александры Зарицкой, трек является женским манифестом.

"Песня смелых девушек - это женский манифест, ода Girl Power, призыв ко всем девушкам планеты: знайте себе цену и никому никогда не позволяйте себя обижать", - пояснила Александра Зарицкая.

Вероятно, песню группа KAZKA записала в Канаде, где находилась в рамках международного турне. Треку "Песня смелых девушек" уже пророчат большой успех, ведь меломаны признались, что прослушали композицию уже десятки раз. Поэтому песня имеет все шансы превзойти "Плакала", вошедшую в Топ-10 мирового чарта на музыкальной платформе Shazam.

KAZKA - "Песня смелых девушек": текст новой песни

Як закохана ноги стерла -

Все веде не туди.

Як ходила у ван найт стенди -

Все веде не туди.

Милий взявся вести у танго,

Та веде не туди.

Так буває: твій вірний ангел

Заведе не туди.

Діставай все те,

Що я в собі люблю -

Плаття електрик блю.

Падай, а я ловлю.

Та залиш мені все те,

Що я люблю в тобі -

Магію теплих обійм,

Правду сильнішу за біль.

Припев:

Не треба так.

Зраду поцілунок вибачить.

Не треба так.

Та коханню слів не вистачить.

Не треба так.

Мила покохала іншого.

Не треба так.

Ми, дівчата, варті більшого!

Як шукала для квітки пару,

І жила без води.

Як кричала в піснях "Girl power!"

Все веде не туди.

Помста рідна сестра бумерангу -

Прилетить не туди.

Так буває: твій вірний ангел

Заведе не туди.

Припев