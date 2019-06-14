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Тейлор Свифт поддержала ЛГБТ-движение в новой песне You Need to Calm Down (Видео)

Тейлор Свифт поддержала ЛГБТ-движение в новой песне You Need to Calm Down (Видео)
20:05 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости культуры: Тейлор Свифт порадовала поклонников новым синглом под названием You Need to Calm Down, который появится в продаже в августе этого года.

29-летняя певица идет в ногу со временем и в тексте You Need to Calm Down обращается с призывом "успокоиться" к тем, кого можно причислить к хейтерам в Twitter.

"Я не пытаюсь запретить тебе самовыражаться, но я поняла, что переживать из-за чьих-то слов – совсем не круто", - поет Тейлор. Также певица напомнила, что июнь – месяц прайда ЛГБТ-сообщества, и призвала в тексте песни не злиться и не "жить в средневековье", а выходить на улицы и присоединяться к параду.

Альбом Lover Тейлор выпустит 23 августа 2019; в него войдут 18 новых песен, ну а для самых преданных поклонников певицы будут доступны еще и четыре разных коллекционных версии.

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Напомним, что недавно артистка попала в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, а на днях подтвердила это звание невероятным успехом своего клипа.

Тейлор Свифт записала совместную песню с популярным поп-певцом Брендоном Ури, который является участником группы Panic! At The Disco. Всего день назад артисты презентовали эффектный клип под названием Me!, который стремительно покорил сеть.

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