Ушел из жизни барабанщик "Машины времени"

Новости культуры: Сергей Остроумов, который был одним из участников советского рок-группы "Машина времени" умер на 55-м году жизни.

Барабанщик ушел из жизни в воскресенье, 16 июня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер и основатель группы Андрей Макаревич.

Музыкант опубликовал фото своего коллеги, коротко написав: "Умер Сергей Остроумов". Он не указал деталей смерти и вероятных причин, однако в комментариях поклонники обсуждают инсульт легендарного барабанщика.

Что известно про Сергея Остроумова?

Сергей Остроумов родился в российском городе Альметьевск в 1965 году. Окончил училище искусств, однако в творчестве нашел себя не сразу. Некоторое время после окончания училища он жил в Нидерландах, однако после возвращения на родину стал одним из самых востребованных барабанщиков. В 2004 году стал участником группы "Машина времени", с которой работал до последних дней жизни.