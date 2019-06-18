У экс-участника группы Metallica диагностировали рак: что известно

Новости культуры: Американский музыкант Дэйв Мастейн, экс-участник группы Metallica, основатель и лидер Megadeth, поделился с поклонниками не утешительной новостью.

Врачи диагностировали у музыканта рак горла.

Об этом 57-летний Мастейн сообщил на официальной странице Megadeth в Facebook. По словам музыканта, он уже начал лечение, в связи с чем группе пришлось отменить часть запланированных шоу.

"Мне диагностировали рак горла. Это, безусловно, то, к чему нужно отнестись серьезно и открыто этому противостоять - но бороться с трудностями мне не впервые. Я плотно работаю со своими врачами, и мы составили план лечения, который, по их мнению, имеет 90% успеха. Лечение уже началось", - указал музыкант.

Мастейн пообещал поклонникам, что группа вернется с гастролям при первой же возможности. А пока проходит курс лечения, остальные участники Megadeth работают в студии на новой пластинкой.

"Я очень благодарен всей моей команде - семье, врачам, участникам группы, наставникам и другим. Я буду держать всех в курсе", - заключил Мастейн.

Под постом музыканта собралось более 23 тыс. комментариев, в которых поклонники группы и жанра в целом пожелали Мастейну скорейшего выздоровления.