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"Украинская песня 2019": Тина Кароль стала хедлайнером фестиваля

"Украинская песня 2019": Тина Кароль стала хедлайнером фестиваля
17:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры: 17 августа во Львове состоится одно из самых громких светских событий – фестиваль "Украинская песня/Ukrainian Song Project".

Представители "Украинской песни" поспешили объявить хедлайнеров фестиваля. Ими стали певица Тина Кароль и звезда YouTube Jerry Heil, которая получила всеукраинскую славу после трека "Охрана-отмєна".

Тина Кароль – пример профессионализма и трудоголизма. Это исполнительница с мощным голосом и тотальным единением со слушателем, мудрый человек и удивительная женщина, - рассказал генеральный продюсер проекта Тарас Курчик.

Кроме этого, на сцену "Украинской песни" выйдут группа "Без обмежень", MELOVIN и польская группа ENEJ. Для зарубежных артистов остается неизменным правило – они должны записать хотя бы одну украиноязычную песню.

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"Главная задача "Украинские песни" – найти ту молодежь, заинтересовать ее, дать ту надежду, что их продукт будет услышан, и наш телепроект позволит им найти продюсера, свою аудиторию, открыть талант. Не надо кричать: "Стадион, так стадион", а действительно делать качественную украинскую музыку. В то же время для нас очень важно, чтобы даже группы, которые приедут из другого государства, выполнили по крайней мере одну песню на украинском языке. В прошлом году была польская группа Chemi, которые перевели песню "Герой" с английского. Этот трек получил бешеную популярность, он стал звучать на многих радиостанциях", – отметил Тарас Курчик.

Как утверждает Тарас Курчик, перед началом шоу все артисты, которые подают свои заявки, проходят тщательную проверку. Да, представители "Украинской песни" знакомятся не только с репертуаром вокалистов, но и местом проведения их выступлений. Поэтому российские гастролеры ни в коем случае не выйдут на сцену фестиваля.

Проект "Украинская песня" в первую очередь является социальным и имеет свое наполнение. Это национальный контент... Артист – это своеобразный производитель продукта и мы должны его поддерживать и давать возможности. Но одновременно мы выступаем за чистоту этого продукта: и в музыке, и в мыслях. Поэтому у нас есть жесткие ограничения, мы следим за тем, кто и где гастролирует и тогда делаем выводы, – заявил Тарас Курчик.

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В то же время организаторы фестиваля "Украинская песня" уверяют, что учли все недостатки предыдущего года и пытаются их исправить. В частности, речь идет о затяжных паузах между выступлениями артистов.

"Мы сделали определенные выводы и обязательно исправим ошибки: были временные расстояния между выступлениями артистов. Понимаем, что это людей, пришедших на фестиваль, немного напрягало. Поэтому следующий концерт не закончится в 2:30 ночи. Будем ставить определенные рамки и в организационные моменты будем просчитывать", – добавил Тарас Курчик.

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