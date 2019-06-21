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Какими они были в самом начале: известные исполнители в начале музыкальной карьеры (Фото)
Какими были в начале своей музыкальной карьеры те, чьи имена сейчас известны всему миру? Предлагаем взглянуть на эту коллекцию сравнительных фотографий и узнать, как выглядели певцы и музыканты в своих дебютных видеоклипах, и как они выглядят сейчас.
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