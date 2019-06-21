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MARUV откроет концерт Кристины Агилеры в Москве

MARUV откроет концерт Кристины Агилеры в Москве
20:17 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Скандальная украинская певица MARUV, активно гастролирующая в России, снова выступит в Москве.

На этот раз ее позвали спеть на разогреве у американкой поп-дивы Кристины Агилеры.

Об этом сообщили организаторы московского концерта звезды на своей странице в Facebook.

В посте сказано, что Агилера якобы сама выбрала украинскую певицу для открытия ее концерта. Выступление состоится в российской столице 23 июля на стадионе "ВТБ Арена".

Отметим, что на днях MARUV дала сольный концерт в Киеве. Она устроила грандиозное шоу с откровенными нарядами и новыми песнями.

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Ранее в Москве состоялась церемония вручения престижной российской музыкальной "Премии МУЗ-ТВ 2019". На мероприятии появились и украинские артисты, среди которых была и MARUV.

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Все по теме:

Кристина Агилера, Знаменитости, Звезды, Певица, Украинская певица, MARUV.
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