Fridays For Future: Руслана выступит в рамках демонстрации движения

Новости культуры: Сегодня, 21 июня, певица Руслана выступит на глобальной демонстрации движения Fridays For Future (всемирное движение школьников и студентов за климат).

Всемирная забастовка, посвященная проблемам климата проходит в городе Аахене (Германия). На событие собралось около 30 000 школьников и студентов из 16 стран. Певица Руслана стала первой украинкой в мире и одной из немногих, кто был приглашен Fridays For Future к участию в движении!

Напомним, что Руслана также является амбассадором возобновляемой энергии в мире.

Совместно с WindEurope, ко Всемирному дню ветра #GlobalWindDay презентовала новое музыкально-социальное видео "Wind Energy. Endless", цель которого привлечение внимания общественности к огромному потенциалу ветроэнергетики.

В видео певица Руслана энергично танцует на большом ветрогенераторе, а кадры сменяют один на другой и демонстрируют силу и мощь энергии ветра.