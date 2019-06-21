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Fridays For Future: Руслана выступит в рамках демонстрации движения

Fridays For Future: Руслана выступит в рамках демонстрации движения
22:37 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Сегодня, 21 июня, певица Руслана выступит на глобальной демонстрации движения Fridays For Future (всемирное движение школьников и студентов за климат).

Всемирная забастовка, посвященная проблемам климата проходит в городе Аахене (Германия). На событие собралось около 30 000 школьников и студентов из 16 стран. Певица Руслана стала первой украинкой в мире и одной из немногих, кто был приглашен Fridays For Future к участию в движении!

Напомним, что Руслана также является амбассадором возобновляемой энергии в мире.

Совместно с WindEurope, ко Всемирному дню ветра #GlobalWindDay презентовала новое музыкально-социальное видео "Wind Energy. Endless", цель которого привлечение внимания общественности к огромному потенциалу ветроэнергетики.

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В видео певица Руслана энергично танцует на большом ветрогенераторе, а кадры сменяют один на другой и демонстрируют силу и мощь энергии ветра.

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Все по теме:

Руслана, Движение, Певица, Украинская певица, Руслана Лижичко, Fridays For Future.
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