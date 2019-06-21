Лане Дель Рей - 34: интересные факты о певице

Новости шоу бизнеса: В честь дня рождения певицы расскажет вам самые интересные факты из жизни Ланы Дель Рей.

Лана Дель Рей – американская певица, ее стиль музыки самобытный, меланхоличный и романтичный, а сама она очень нежная и искренняя, которая своей харизмой дотронулась до струн души каждого. Сегодня королева инди-поп музыки празднует 34-летие и мы расскажем вам самые интересные факты из ее жизни.

Загадочная музыка певицы привлекает внимание миллионов поклонников, а в ее ретро-образы и винтажную одежду влюбились настоящие ценители эстетики. К успеху она шла долгих 6 лет: работала официанткой, жила в трейлере, покинула факультет философии и начала писать песни.

Бешеная популярность пришла именно в то время, когда девушка загрузила на YouTube песню "Video Games". Уже за три недели ролик набрал полмиллиона просмотров. Следующая песня за месяц набрала 30 миллионов просмотров, поэтому 2011 год ознаменовал для Ланы Дель Рей начало нового пути в мире музыки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Stay tuned tonight on @guccibeauty #foreverguilty Публикация от Lana Del Rey (@lanadelrey) 2 Ноя 2018 в 6:56 PDT

Создание псевдонима. Имя Лана Дель Рей образовалось из смеси голливудской актрисы Ланы Тернер и популярного автомобиля Ford Del Rey. Настоящее имя – Элизабет Грант.

Зарождение музыки. Интерес к музыке у Ланы возник после проведения нескольких часов в церкви Нью-Йорка. Церковный хор оказался для будущей звезды сильнейшим вдохновением, которое стало основой для дальнейшего творчества.

Жизненный девиз. "Все ответы на вопросы внутри вас. Все, что вам нужно знать, вы можете получить через свои собственные практики и знания. Раньше я думала, что другие люди могут показать дорогу. Поэтому я обычно говорю: "Превыше всего – надо быть верным самому себе".

Татуировки певицы. На левой руке у Ланы Дель Рей есть татуировка с буквой M – в честь бабушки Мадлен, с которой девушка была очень близка в детстве. На той же руке выбито слово Paradise. Правую руку украшает фраза "Не доверяй никому", на безымянном пальце – "Умри молодым".

Любимые бренды. Известно, что исполнительница не является прихотливой в одежде, может гулять в простых джинсах и футболке. Впрочем, для светских выходов выбирает Versace и Chanel.

Fashion&Music. Песни Ланы Дель Рей были использованы в показах Dior Couture, Christopher Kane, Emilio de la Morena.

Дом Ланы Дель Рей. Во владении исполнительницы 2 дома, общая стоимость которых составляет 6 миллионов долларов. Дом наполнен дизайнерскими предметами интерьера в стиле бохо, современной техникой и винтажной мебелью.

Такой дом идеально подходит для того, чтобы просыпаться и неторопливо делать кофе, а вечером читать книгу и писать песни.

Панические страхи. Лана Дель Рей панически боится смерти и акул.

"В 4 года я увидела программу, в которой убили человека. Тогда я спросила у родителей: "Мы все когда-нибудь умрем?"На что они ответили: "Да". Я была в таком шоке, что даже расплакалась. После этого я много раз ходила к врачу с этой проблемой", – делится воспоминаниями певица.

Что интересно, но певица также очень боится сцены. В одном из своих интервью, она призналась, что старается не думать о людях, которые вокруг. Ей очень важно расслабиться и думать о нотах.

Финансовые расходы. Странный факт, однако звезда, которая зарабатывает немало средств – называет себя скрягой и отмечает, что не терпит тратить свои деньги.

Вредные привычки. Певица курит с 17 лет и, к сожалению, не может избавиться от никотиновой зависимости. Она говорит, что курение помогает ей успокоиться.

Алкогольная зависимость. С 15 до 18 лет, во время пребывания в элитном колледже-интернате, будущая звезда сильно пила. "Я напивались каждый день. Когда я пишу о том, что потеряла, то, в том числе, пишу об алкоголе – это была моя первая любовь", – вспоминает Лана, впрочем добавляет, что это было худшее, что случилось с ней в жизни.

Что ест Лана Дель Рей. Певица не придерживается никаких диет и не ограничивает себя в питании, поэтому вволю ест сладости. Предпочитает простую кухню и обожает бургеры. Каждое утро звезды начинается со стакана теплой воды с лимоном. Эта полезная привычка помогает избавить организм от токсинов, укрепить иммунитет и улучшить состояние кожи.