В стиле "Твин Пикс": Кристина Соловей представила новый клип (Видео)

Режиссером необычного ролика был Юрий Радковский. Он решил показать историю двух людей, которые являются родственными душами. Главные роли сыграла сама Кристина Соловей и известный канадский режиссер, продюсер и актер Истан Розумный.
"Сюжетная история клипа “Любий друг” очень проста – была одна жизнь, история взрослых уже людей, которые с детства прожили в гармонии... Это видео о родстве душ, о том, что мы часто чувствуем, но не можем объяснить словами. Мне хотелось напомнить, чтобы люди концентрировались на том, что у них внутри, в душе. Что есть кто-то рядом, такой же как ты. Что не надо бояться, надо кайфовать, верить и отдавать. Что отдал – то твое, в этом смысл жизни. Это самое главное в клипе", – пояснил концепцию Юрий Радковский.
В клипе на песню "Любий друг” нашла место таинственная атмосфера сериала "Твин Пикс" Дэвида Линча. Этот сюжет возник у Кристины Соловей еще во время написания композиции. При этом артистка решила осветить актуальную тему поиска родственных душ.
"Родство душ и их существование в различном времени и пространстве – тема, которая всегда меня волновала. Я уверена, что эта история срезонирует во многих душах. Мы не всегда можем объяснить эту странную связь, которая возникает между разными, на первый взгляд людьми. Ищем этому объяснение, анализируем, обращаемся к психологам и различным "ведающим", – поделилась Кристина Соловей.
Кроме этого, артистка объяснила, почему в клипе появились совы и лисицы. По словам Кристины Соловей, она и в дальнейшем выступает за защиту животных, а такие необычные герои видео были освобождены из меховой фермы.