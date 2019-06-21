В стиле "Твин Пикс": Кристина Соловей представила новый клип (Видео)

Новости культуры: Украинская певица Кристина Соловей удивила своих поклонников необычным клипом на песню "Любий друг".

Режиссером необычного ролика был Юрий Радковский. Он решил показать историю двух людей, которые являются родственными душами. Главные роли сыграла сама Кристина Соловей и известный канадский режиссер, продюсер и актер Истан Розумный.

"Сюжетная история клипа “Любий друг” очень проста – была одна жизнь, история взрослых уже людей, которые с детства прожили в гармонии... Это видео о родстве душ, о том, что мы часто чувствуем, но не можем объяснить словами. Мне хотелось напомнить, чтобы люди концентрировались на том, что у них внутри, в душе. Что есть кто-то рядом, такой же как ты. Что не надо бояться, надо кайфовать, верить и отдавать. Что отдал – то твое, в этом смысл жизни. Это самое главное в клипе", – пояснил концепцию Юрий Радковский.

В клипе на песню "Любий друг” нашла место таинственная атмосфера сериала "Твин Пикс" Дэвида Линча. Этот сюжет возник у Кристины Соловей еще во время написания композиции. При этом артистка решила осветить актуальную тему поиска родственных душ.

"Родство душ и их существование в различном времени и пространстве – тема, которая всегда меня волновала. Я уверена, что эта история срезонирует во многих душах. Мы не всегда можем объяснить эту странную связь, которая возникает между разными, на первый взгляд людьми. Ищем этому объяснение, анализируем, обращаемся к психологам и различным "ведающим", – поделилась Кристина Соловей.

Кроме этого, артистка объяснила, почему в клипе появились совы и лисицы. По словам Кристины Соловей, она и в дальнейшем выступает за защиту животных, а такие необычные герои видео были освобождены из меховой фермы.