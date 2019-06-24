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"Голос. Діти 5": как прошел пятый выпуск шоу (Видео)

"Голос. Діти 5": как прошел пятый выпуск шоу (Видео)
09:48 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости культуры: В этот вечер звездным тренерам - певице Джамале, шоумену Dzidzio и участникам группы "Время и Стекло" - пришлось сделать непростой выбор.

23 июня в эфире канала "1+1" прошел самый драматичный этап 5 сезона шоу "Голос. Діти" - первые вокальные бои. Для борьбы за место в следующем этапе юные вокалисты подготовили хиты популярных исполнителей.

Из 12 вокалистов в команде каждого тренера в следующий этап прошли лишь четверо (всего 12). The Lime проследил за ходом 5-го выпуска "Голос. Діти" и публикует его итоги. Также смотрите ниже тройку самых сильных вокальных поединков.

Команда Dzidzio

"У меня в команде есть три "кнопочки", которые поют народные песни, есть три девочки "зажигалочки", трое ребят, которые музыкально подходят друг другу и участники, которые разыграют на сцене настоящий вокальный спектакль", - хвалился накануне 5-го выпуска шоумен Dzidzio. Однако в ходе вечера принимать решения звездному тренеру было не так уж и легко. 

Непростой выбор артисту пришлось сделать и после поединка его подопечных Надежды Верховской, Ярослава Карпука и Лианы Андреасян. Участники проекта выступили с украинской песней "Гуцулка Ксеня", порядком впечатлив судей и зрителей. Однако на проекте Dzidzio решил оставить именно Ярослава Карпука.

Команда группы "Время и Стекло"

Непросто пришлось в это воскресенье и участникам группы Время и "Стекло". Третьими по счету на сцене проекта выступили Аделина Иордаки, София Бишова и Карина Столаба. Для самого драматичного этапа шоу девочки выбрали хит Ain't My Fault певицы Зары Ларссон. 

После размышлений Надя Дорофеева и Позитив решили написать имя победительницы боя на листике и показать друг другу. Принять решение судьи согласились в том случае, если их выбор совпадает. Таким образом участие на проекте продолжила Карина Столаба.

Команда Джамалы

Незадолго до старта 5-го выпуска певица Джамала призналась, что намерена делать акцент на аранжировках: "Мне кажется, с детьми больше возможности экспериментировать. На "Голос країни" участники приходили с определенным багажом, с артистическим стажем. Дети же верят твоему слову, видению. Это очень ценно", - упоминала она. 

От команды Джамалы, пожалуй, самым непростым был поединок Надежды Довбуш, Егора Уманца и Есении Селезневой. Певица призналась, что этот выбор дался ей крайне сложно. Тем не менее, правила есть правила. На проекте осталась Надежда Довбуш.

Всего же в следующий этап проекта прошли 12 участников - по 4 вокалиста из команды каждого тренера.

Команда Dzidzio

Вероника Морська

Ярослав Карпук

София Винник

Ярослав Рогалський

Команда группы "Время и Стекло"

Карина Столаба

Таисия Скоморохова

Александр Зазаришвили

Дарья Бугайчук

"Голос. Діти" 5 сезон 4 выпуск: все подробности последнего слепого прослушивания

Команда Джамалы

Надежда Довбуш

Никита Ачкасов

Ярослав Политов

Варвара Кошевая

6 выпуск 5-го сезона пройдет также в эфире канала "1+1" уже в следующее воскресенье, 30 июня.

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