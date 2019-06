"Голос. Діти" 5 сезон 4 выпуск: все подробности последнего слепого прослушивания

Новости культуры: Популярное украинское шоу "Голос. Діти" продолжается. Все подробности четвертого выпуска далее.

16 июня состоялся второй этап слепых прослушиваний песенного шоу. В четвертом эфире шоу нового пятого сезона "Голос. Діти" участники продолжали покорять сердца группы "Время и Стекло", Джамалы и Дзидзьо.

Слепые прослушивания уже позади. В командах звездных тренеров уже не осталось свободного места для новых участников. Кто же покорил сердца тренеров и какие молодые таланты будут принимать участие в дальнейших выпусках? Смотрите далее.

Первой на сцену "Голос. Діти" вышла 12-летняя Лиза Андрейко из Киева. Она исполнила песню "Toy" Netta.

Следующим свои силы попробовал Вардан Маргарян. Мальчик исполнил песню "Faith" Stevie Wonder ft. Ariana Grande.

Затем бороться за право участия в проекте "Голос. Діти" вышла Вероника Зубьюк с лирической песней Кристины Соловей - Fortepiano.

10-летняя Надежда Довбуш для слепых прослушиваний выбрала зажигательную танцевальную песню. Девочка исполнила песню "When Love Takes Over" David Guetta Feat. Kelly Rowland.

Далее покорять тренеров вышла 14-летняя Алина Валуйская, которая исполнила песню "Killing me softly" Fugees.

Следующей спела юная блогера из Одессы, 9-летняя Полина Бабий. Полина Бабий исполнила песню "Can’t buy me love" The Beatles.

Целеустремленная девушка из маленького города Энергодар, Анастасия Паламарь исполнила песню "Show must go on" Queen.

Следующая участница, 12-летняя Анна Владова хотела тронуть своим ангельским пением тренеров до слез. Девочка исполнила песню "People Help The People" Birdy.

Пришло время выходить на сцену другой юной участнице - Екатерине Левкин, которая исполнила песню "Крила" Джамалы.

Затем на сцену вышел 12-летний артист, который пел на всех континентах! Саша Балабанов исполнил песню "Earth song" Michael Jackson.

Наконец это случилось! Следующий участник, Ярослав Рогальский, достучался до сердца звездного тренера своим исполнением украинской народной песни "Чорні черешні".

Юная певица Юлия Ивасив пришла на "Голос. Діти", чтобы почтить память талантливого украинского артиста Кузьмы Скрябина песней "Спи собі сама".

Далее на сцену вокального шоу вышла Екатерина Балицкая, которая исполнила песню "Somebody to love" Queen.

Следующей бороться за место в проекте вышла очаровательная 8-летняя участница София Яровая. Девочка исполнила украинскую народную песню "Ой у вишневому саду".

Во время шоу ""Голос. Діти"" 5 сезон 4 выпуск звездные тренеры набрали 6 участников:

"Время и Стекло", Надя Дорофеева и Позитив:

Лиза Андрейко

Полина Бабий.

Джамала:

Надежда Довбуш

Анна Владова.

Дзидьо:

Ярослав Прогальский

София Яровая.

Напомним, что в суперфинале "Голос. Діти 5" выступит Нетта Барзилай. Поскольку артистка будет находиться в Украине на время фестиваля Atlas Weekend 2019, она приедет и на финал вокального проекта.