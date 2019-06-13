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Четверг, 13.06.2019
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В суперфинале "Голос. Діти 5" выступит Нетта Барзилай
В суперфинале "Голос. Діти 5" выступит Нетта Барзилай

В суперфинале "Голос. Діти 5" выступит Нетта Барзилай

В суперфинале "Голос. Діти 5" выступит Нетта Барзилай
22:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Telegraf

Новости культуры: Победительница музыкального конкурса Евровидение-2018 Нетта Барзилай станет специальным приглашенным гостем шоу "Голос дети".

Поскольку артистка будет находиться в Украине на время фестиваля Atlas Weekend 2019, она приедет и на финал вокального проекта.

Грандиозное завершение музыкального шоу "Голос дети" состоится уже 7 июля в прямом эфире канала "1+1". Можно предположить, что Нетта Барзилай выполнит свой победный хит с Евровидения Toy, но пока не сообщается ни о каких деталях. Добавим, что артистка стала хедлайнером украинского музыкального фестиваля Atlas Weekend и будет выступать 10 июля.

Кроме нее на сцену проекта выйдут триумфаторы предыдущего сезона: Данелия Тулешова и ее тренер – мультиартист MONATIK. Также свои хиты исполнят популярная группа KAZKA, певица Michelle Andrade и группа The Hardkiss.

 
 
 
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Neon BANANA

Публикация от Netta Barzilai (@nettabarzi)

Сюрприз на шоу "Голос. Діти" 5 сезон: Варя Кошевая возвращается в новом амплуа

Суперфинал обещает быть невероятно горячим, поэтому не пропустите самое интересное 7 июля! А мы вам напомним, что последние, четвертые слепые прослушивания состоятся уже в это воскресенье, 16 июня, в 21:00. Именно там тренеры Джамала, Дзидьо и группа "Время и стекло" выберут последних участников в свои команды.

Напомним, что победительница международного песенного конкурса Евровидение-2018 Нетта Барзилай (Netta) выступит в Киеве на фестивале Atlas Weekend 2019, который состоится в июле.

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Голос. Діти, 5 сезон, Нетта Барзилай, Голос. Діти 5 сезон.
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