В суперфинале "Голос. Діти 5" выступит Нетта Барзилай

Новости культуры: Победительница музыкального конкурса Евровидение-2018 Нетта Барзилай станет специальным приглашенным гостем шоу "Голос дети".

Поскольку артистка будет находиться в Украине на время фестиваля Atlas Weekend 2019, она приедет и на финал вокального проекта.

Грандиозное завершение музыкального шоу "Голос дети" состоится уже 7 июля в прямом эфире канала "1+1". Можно предположить, что Нетта Барзилай выполнит свой победный хит с Евровидения Toy, но пока не сообщается ни о каких деталях. Добавим, что артистка стала хедлайнером украинского музыкального фестиваля Atlas Weekend и будет выступать 10 июля.

Кроме нее на сцену проекта выйдут триумфаторы предыдущего сезона: Данелия Тулешова и ее тренер – мультиартист MONATIK. Также свои хиты исполнят популярная группа KAZKA, певица Michelle Andrade и группа The Hardkiss.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Neon BANANA Публикация от Netta Barzilai (@nettabarzi) 3 Июн 2019 в 11:54 PDT

Суперфинал обещает быть невероятно горячим, поэтому не пропустите самое интересное 7 июля! А мы вам напомним, что последние, четвертые слепые прослушивания состоятся уже в это воскресенье, 16 июня, в 21:00. Именно там тренеры Джамала, Дзидьо и группа "Время и стекло" выберут последних участников в свои команды.

Напомним, что победительница международного песенного конкурса Евровидение-2018 Нетта Барзилай (Netta) выступит в Киеве на фестивале Atlas Weekend 2019, который состоится в июле.