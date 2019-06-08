Сюрприз на шоу "Голос. Діти" 5 сезон: Варя Кошевая возвращается в новом амплуа

Новости шоу бизнеса: В воскресенье, 9 июня, стартует 3 выпуск песенного талант-шоу "Голос. Діти" 5 сезон.

На слепых прослушиваниях второго эпизода звездные члены жюри успели принять в свою команду талантливых участников. Среди них:

Команда "Время и Стекло": Моника Глазер, София Бышова, Максим Комисарчук, Аделина Иордаки.

Команда Джамалы: Артем Шойжолов, Егор Уманец, София Иванько.

Команда DZIDZIO: Вероника Морская, Кира Полонская, Дарина Вицан.

В новом выпуске мы увидим девушку, которая приходила в начале проекта 2 года назад. Ей оказалась целеустремленная и амбициозная Варвара Кошевая. Напомним, что девочка является старшей дочерью известного популярного украинского комика Евгения Кошевого.

После "слепого" прослушивания Варвара попала в команду Потапа, но, к сожалению выбыла. Тогда девочка пообещала вернутся и добиться успеха в проекте: "Я буду рвать и метать, чтобы еще один раз вернуться на этот проект".

На главной сцене Варвара появится уже повзрослевшей девушкой. За 2,5 года она успела хорошо подготовится и доказать себе, что не хуже остальных: "Я хочу доказать, что могу пройти дальше, что я не такая слабачка".

Сможет ли Варвара Кошевая пройти в проект, и оценят ли звездные наставники музыкальные данные девушки - это вы увидите уже завтра о 21.00 на телеканале "1+1".