Скачать
Суббота, 08.06.2019
Сегодня годовщина горячей фазы боев за Луганский аэропорт
Сегодня годовщина горячей фазы боев за Луганский аэропорт
Саакашвили с "Рухом новых сил" идет на выборы в Раду
Саакашвили с "Рухом новых сил" идет на выборы в Раду
Коноплянка: Завелись с первых минут и контролировали игру
Коноплянка: Завелись с первых минут и контролировали игру
Microsoft научил искусственный интеллект необычным профессиям
Microsoft научил искусственный интеллект необычным профессиям

Сюрприз на шоу "Голос. Діти" 5 сезон: Варя Кошевая возвращается в новом амплуа

Сюрприз на шоу "Голос. Діти" 5 сезон: Варя Кошевая возвращается в новом амплуа
13:14 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В воскресенье, 9 июня, стартует 3 выпуск песенного талант-шоу "Голос. Діти" 5 сезон.

На слепых прослушиваниях второго эпизода звездные члены жюри успели принять в свою команду талантливых участников. Среди них:

Команда "Время и Стекло": Моника Глазер, София Бышова, Максим Комисарчук, Аделина Иордаки.

Команда Джамалы: Артем Шойжолов, Егор Уманец, София Иванько.

Команда DZIDZIO: Вероника Морская, Кира Полонская, Дарина Вицан.

В новом выпуске мы увидим девушку, которая приходила в начале проекта 2 года назад. Ей оказалась целеустремленная и амбициозная Варвара Кошевая. Напомним, что девочка является старшей дочерью известного популярного украинского комика Евгения Кошевого.

Евгений Кошевой перепел новый хит Jerry Heil "Охрана отмєна" (Видео)

После "слепого" прослушивания Варвара попала в команду Потапа, но, к сожалению выбыла. Тогда девочка пообещала вернутся и добиться успеха в проекте: "Я буду рвать и метать, чтобы еще один раз вернуться на этот проект".

На главной сцене Варвара появится уже повзрослевшей девушкой. За 2,5 года она успела хорошо подготовится и доказать себе, что не хуже остальных: "Я хочу доказать, что могу пройти дальше, что я не такая слабачка".

Сможет ли Варвара Кошевая пройти в проект, и оценят ли звездные наставники музыкальные данные девушки - это вы увидите уже завтра о 21.00 на телеканале "1+1".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

1+1, Голос Дети, Телепроект, Голос. Діти, Варя Кошевая, Песенное шоу, Музыкальное талант шоу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Меган Маркл снова "обошла" Кейт Миддлтон
02 Украина 5:0 Сербия: события матча отбора к Евро-2020
03 Вооружитесь: основные симптомы рака легких
04 Приметы и обряды на 8 июня - Карпов день
05 "Спасибо, что продолжаете пробивать "дно"": Зеленский записал обращение к Раде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ОБСЕ требует свободы журналисту Meduza
ОБСЕ требует свободы журналисту Meduza
Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке
Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке
Подписан меморандум развития Донецкой и Луганской областей
Подписан меморандум развития Донецкой и Луганской областей
Сюрприз на шоу &quot;Голос. Діти&quot; 5 сезон: Варя Кошевая возвращается в новом амплуа
Сюрприз на шоу "Голос. Діти" 5 сезон: Варя Кошевая возвращается в новом амплуа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь