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Стартовал пятый сезон Голос. Дети (Видео)

Стартовал пятый сезон Голос. Дети (Видео)
11:32 Сегодня Телеграф По материалам: lime.apostrophe.ua Фото: facebook.com

Новости шоу бизнеса: Популярное украинское шоу Голос. Дети дал свой старт, все крутые подробности начала.

Во втором эфире шоу нового пятого сезона Голос. Дети. Покоряли сердца группу "Время и Стекло", Джамалу и Дзидзьо. Мы подобрали для самые яркие выступления молодых артистов. 

Как и обещали авторы проекта, второй выпуск оказался не менее насыщенным чем первый. 

Первый покорял звездных судей 12-летний Артем Шойжолов. На него обернулись кресла Дзидзьо и Джамалы, но он выбрал команду Джамалы.

Маленькая одесситка София Бышова. 12-летняя певица вдохновляется историей своей любимой певицы Зары Ларсон.

Далее на сцену вышла маленькая фея Моника Глазер. Интересное исполнение сложнейшей песни Hallelujah. Она затронула сразу всех четырех тренеров, по этому 9-летняя участница выбрала группу "Время и Стекло".

Обворожительная кучерявая армянка, вышла следующей дабы покорить сердца звезд. Майрамик Авоян исполнила известную украинскую песню, но к сожалению ни один тренер не предложил ей место в команде.

Одна из самых молодых участниц Вероника Морская, ранее она принесла победу Дзидзьо и именно он повернул свое кресло к ней во время выбора в спелую. 

  

Максим Комисарчук пришел на вокальное шоу, чтобы призвать всех своих сверстников не терять время на вредные привычки. Парень выбрал команду "Время и Стекло".

Богдана Школьная, следующей покоряла сцену Голос. Дети-5. Малышка родилась с инвалидность, но имеет ангельский голос и сильный характер. Тренерам понравилось ее выступление, но малышке нужно набраться опыта и она пообещала вернутся в следующем году.

Интересная гостья из Молдовы Аделина Иордаки. За свои 13 лет, она уже успела стать настоящей звездой у себя на родине, имеет несколько клипов и и фан-клуб. Аделина выбрала команду "Время и Стекло".

К сожалению талантливого и настойчивого Артура Галаса, попросили поработать с вокалом и попробовать свои силы в следующем сезоне.

Зажигательная девочка Кира Полонская из Днепра мечтала попасть в команду к Дзидзьо и именно он повернулся к ней во время спелого прослушивания.

  

Егор Уманец мечтает дарить радость людям своим пением. Попал в команду Джамалы.

В целом же по итогам второго выпуска в следующий этап проекта "Голос. Діти" прошли 10 новых участников.

Dzidzio довели до слез: что известно о втором выпуске "Голос.Діти-5"

Команда "Время и Стекло":

  • Моника Глазер
  • София Бышова
  • Максим Комисарчук
  • Аделина Иордаки

Команда Джамалы:

  • Артем Шойжолов
  • Егор Уманец
  • София Иванько

Команда DZIDZIO:

  • Вероника Морская
  • Кира Полонская
  • Дарина Вицан       

 Напоминаем, что несколько лет назад Яна Соломко приняла участие в турецкой версии проекта Голос страны. "Где бы я ни была, я никогда не забуду, кто я… Народная старославянская песня живет глубоко во мне… А каких народов музыку вы любите?" – написала Яна Соломко. 

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Все по теме:

Начало, Кресла, Голос Дети, Время и Стекло, Дзидзьо, Джамала, Учасницы, 5 сезон, Стартовал, Молодые таланты.
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