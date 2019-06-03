Стартовал пятый сезон Голос. Дети (Видео)

Новости шоу бизнеса: Популярное украинское шоу Голос. Дети дал свой старт, все крутые подробности начала.

Во втором эфире шоу нового пятого сезона Голос. Дети. Покоряли сердца группу "Время и Стекло", Джамалу и Дзидзьо. Мы подобрали для самые яркие выступления молодых артистов.

Как и обещали авторы проекта, второй выпуск оказался не менее насыщенным чем первый.

Первый покорял звездных судей 12-летний Артем Шойжолов. На него обернулись кресла Дзидзьо и Джамалы, но он выбрал команду Джамалы.

Маленькая одесситка София Бышова. 12-летняя певица вдохновляется историей своей любимой певицы Зары Ларсон.

Далее на сцену вышла маленькая фея Моника Глазер. Интересное исполнение сложнейшей песни Hallelujah. Она затронула сразу всех четырех тренеров, по этому 9-летняя участница выбрала группу "Время и Стекло".

Обворожительная кучерявая армянка, вышла следующей дабы покорить сердца звезд. Майрамик Авоян исполнила известную украинскую песню, но к сожалению ни один тренер не предложил ей место в команде.

Одна из самых молодых участниц Вероника Морская, ранее она принесла победу Дзидзьо и именно он повернул свое кресло к ней во время выбора в спелую.

Максим Комисарчук пришел на вокальное шоу, чтобы призвать всех своих сверстников не терять время на вредные привычки. Парень выбрал команду "Время и Стекло".

Богдана Школьная, следующей покоряла сцену Голос. Дети-5. Малышка родилась с инвалидность, но имеет ангельский голос и сильный характер. Тренерам понравилось ее выступление, но малышке нужно набраться опыта и она пообещала вернутся в следующем году.

Интересная гостья из Молдовы Аделина Иордаки. За свои 13 лет, она уже успела стать настоящей звездой у себя на родине, имеет несколько клипов и и фан-клуб. Аделина выбрала команду "Время и Стекло".

К сожалению талантливого и настойчивого Артура Галаса, попросили поработать с вокалом и попробовать свои силы в следующем сезоне.

Зажигательная девочка Кира Полонская из Днепра мечтала попасть в команду к Дзидзьо и именно он повернулся к ней во время спелого прослушивания.

Егор Уманец мечтает дарить радость людям своим пением. Попал в команду Джамалы.

В целом же по итогам второго выпуска в следующий этап проекта "Голос. Діти" прошли 10 новых участников.

Команда "Время и Стекло":

Моника Глазер

София Бышова

Максим Комисарчук

Аделина Иордаки

Команда Джамалы:

Артем Шойжолов

Егор Уманец

София Иванько

Команда DZIDZIO:

Вероника Морская

Кира Полонская

Дарина Вицан

Напоминаем, что несколько лет назад Яна Соломко приняла участие в турецкой версии проекта Голос страны. "Где бы я ни была, я никогда не забуду, кто я… Народная старославянская песня живет глубоко во мне… А каких народов музыку вы любите?" – написала Яна Соломко.