Dzidzio довели до слез: что известно о втором выпуске "Голос.Діти-5"

Новости шоу бизнеса: Уже сегодня, 2 июня, в эфире телеканала "1+1" выйдет второй выпуск вокального проекта "Голос. Діти".

Согласно информации организаторов, второй выпуск будем не менее насыщенным чем первый. The Lime собрал всю известную о нем информацию и рассказывает, какие способности проявит вокалист группы "Время и Стекло" Позитив, и перед кем встанет на колени шоумен Dzidzio.

В числе самых неординарных участников второго выпуска выступит 12-летняя София Бышова из Одессы. Девочка не на шутку увлекается творчеством певицы Зары Ларсон, которая вдохновила ее своей историей на пение. В свое время знаменитость, как и София Бышова, была участницей подобного талант-шоу.

А вот 10-летний ЕгорУманец, так же одессит, придет на проект, чтобы доказать отцу, что на сцене он может достигнуть таких же высот, как и его папа-врач. Все дело в том, что профессию артиста отец считает несерьезной. Мальчика даже отдали на бокс, но оттуда он ушел к репетитору по вокалу. Теперь перед Егором стоит задача не только разубедить отца, но и достойно ответить одноклассникам-боксерам, которые посмеялись над его выбором.

Подобную цель поставит перед собой и Максим Комисарчук из Черновцов, призер кубка мира по панкратиону (смешанная борьба). Своим выходом на сцену мальчик стремится показать школьникам, что приложив усилия, можно добиться всего.

За некоторых участников второго выпуска между судьями разгорится нешуточная борьба. Так, зрители увидят, на какие акробатические трюки готов Позитив ("Время и Стекло"), чтобы уговорить ребенка пойти в его команду. Похоже, по этой же причине перед кем-то из участников встанет на колени Dzidzio.

Ожидают во втором выпуске шоу "Голос. Діти" и народную артистку Украины Нину Матвиенко. 71-летняя артистка придет на программу поддержать одного из юных вокалистов.