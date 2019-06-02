Жгучий дуэт на "Олимпийском" Монатика и Дорофеевой

Новости шоу бизнеса: Начало лета киевлян прошло по настоящему жарко.

Украинский певец Дмитрий Монатик на концерте в Олимпийском исполнил хит с Надей Дорофеевой Глубоко.

В субботу 1 июня MONATIK выступил с грандиозным шоу Love It Ритм. Тем самым порадовав киевлян и приезжих гостей не только старыми хитами, но и песнями с нового альбома. Это был первый концерт за шесть месяцев самого танцующего музыканта Украины, поэтому пропустить такое событие нельзя было.

Артист подготовил множество сюрпризов для поклонников, один с главных был появление Нади Дорофеевой из группы Время и Стекло. Покоряли фанатов артисты своим совместным хитом Глубоко. Зал был восторге.

Во время концерта и после, в социальных сетях начали сыпаться комментарии публики и фанатов: "Надя Дорофеева, просто ОМГ. Вообще не ожидала, что когда-либо встречусь с ней вот так просто и непредсказуемо. Димка реально умеет удивлять, как никто другой", "На всю жизнь запомню эту ночь, ребята-а-а!!! Лучший дуэт в истории!", "И скажите мне после этого, что Монатик – не самый яркий наш певец. Не поверю" – комментируют поклонники в соцсетях.

Еще одним грандиозным сюрпризом для зрителей - посреди выступления певец выехал на середину стадиона на конструкции, напоминавшей вагон метро. Все сопровождалось зажигательными танцами шоу-балета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Побывали в космосе#loveitритм #монатик Публикация от Alya (@alya_gon4aruk) 1 Июн 2019 в 3:51 PDT

Киев, столица! Все, кто приехал сюда на "Love It ритм" шоу и пережили все вместе с нами, спасибо, что почувствовали эту энергетику и так поддерживали, как никогда. Мы звучали в унисон в один ритм. И я вам благодарен от всего сердца. Это было незабываемо! Просто невероятно, поэтому мне так хочется повторить это. Надеюсь, это произойдет, – прокомментировал выступление Монатик.

Тысячи фанатов Монатика, приобрели билет еще задолго до концерта, среди них были и звездные гости Юрий Горбунов, Евгения Власова, Маша Ефросинина с дочкой, Слава Каминская из группы "Неангелы", Александр Скичко с женой Елизаветой, Джамала, Надежда Дорофеева и Владимир Дантес, Юлия Санина из группы The Hardkiss, Наталья Могилевская, Светлана Тарабарова и другие. Кроме этого, специально к концерту Монатика с отдыха вернулись новоиспеченные супруги Потап и Настя Каменских, которые не сдерживали своего восторга от увиденного шоу