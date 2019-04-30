Мини Монатики: MONATIK показал подросших детей

Супруга Дмитрия Монатика Ирина Демичева опубликовала снимки их детей с отдыха в Риме, Италия.
На майские украинские знаменитости также решили отдохнуть. Например, беременная телеведущая Катя Осадчая отправилась в Тоскану, а Дмитрий Монатик с женой Ириной Демичевой и детьми выбрали другой, соседний регион Италии. Популярный исполнитель отправился на уикенд в Рим.
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Все таки, есть эта магия в фонтане Треви #fountanaDiTrevi . Три года назад я бросил в него монетку, пропитанную огромным желанием вернуться в город архитектурной эйфории -Рим. Вот, только вместе с собственными детьми, радостными и беззаботными. Сегодня смотрю на эту картину воочию и осознаю скорость осуществления желаемого. Счастлив. Пропитан ритмом и заинтригован. Ведь Новая монетка 2019 уже брошена. Надеюсь чудо- фонтан и в этот раз не подведёт ... Уверен. С благодарностью... #кМечтамБежать #MONATIKLoveItРим #ЖизньПоет
На официальных страницах в социальных сетях звездная пара опубликовала самые яркие фотографии с семейного отпуска, на которых также присутствовали их двое сыновей. Мальчики, как всегда, появлялись в кадре со спины.
"Какие красивые фотографии! Очень приятно смотреть на вашу такую счастливую и идеальную семью. Все благ!", "До чего круто вместо того, чтобы разбежаться по своим делам, рвануть всей семьей заграницу. Правильно сделали, класс", "Такие детишечки хорошенькие. Просто кнопочки. Сижу любуюсь, ха-ха" – пишут в Сети.