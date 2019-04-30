Мини Монатики: MONATIK показал подросших детей

Новости шоу бизнеса: На сей раз Монатик посетил знаменитый Колизей, площадь Святого Петра, Ватикан и другие достопримечательности.

Супруга Дмитрия Монатика Ирина Демичева опубликовала снимки их детей с отдыха в Риме, Италия.

На майские украинские знаменитости также решили отдохнуть. Например, беременная телеведущая Катя Осадчая отправилась в Тоскану, а Дмитрий Монатик с женой Ириной Демичевой и детьми выбрали другой, соседний регион Италии. Популярный исполнитель отправился на уикенд в Рим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #InLoveWithRome #WithLoveInRome #ItalyLoveItРитм Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 28 Апр 2019 в 11:18 PDT

На официальных страницах в социальных сетях звездная пара опубликовала самые яркие фотографии с семейного отпуска, на которых также присутствовали их двое сыновей. Мальчики, как всегда, появлялись в кадре со спины.

"Какие красивые фотографии! Очень приятно смотреть на вашу такую счастливую и идеальную семью. Все благ!", "До чего круто вместо того, чтобы разбежаться по своим делам, рвануть всей семьей заграницу. Правильно сделали, класс", "Такие детишечки хорошенькие. Просто кнопочки. Сижу любуюсь, ха-ха" – пишут в Сети.