Скачать
Понедельник, 29.04.2019
ВМС Украины празднуют 101 год своего существования
ВМС Украины празднуют 101 год своего существования
Готовилось "жестокое нападение": спецслужбы Франции предотвратили теракт
Готовилось "жестокое нападение": спецслужбы Франции предотвратили теракт
Верняев рассказал о подготовке к Олимпиаде-2020
Верняев рассказал о подготовке к Олимпиаде-2020
Приготовление сочных львовских сырников, рецепт от Ольги Сумской
Приготовление сочных львовских сырников, рецепт от Ольги Сумской

Ольга Фреймут поделилась снимками детей

Ольга Фреймут поделилась снимками детей
14:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Телеведущая показала, как ее младшие дети проводят вместе время.

Телеведущая Ольга Фреймут, которая совместно с генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотко воспитывает троих детей, показала семейную идиллию. Звезда опубликовала фото с дочерью Евдокией и сыном Валерием.

Пасха – прекрасная возможность для знаменитостей забыть все будничные хлопоты и без суеты провести время с родными. Этим воспользовалась телеведущая Ольга Фреймут, которая засветила в сети волшебные фото со своими маленькими детьми. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Христос воскрес! Миру і тепла вашим родинам !

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Как и любая украинская хозяйка, телеведущая приготовила праздничную корзину с куличами и писанками, которую со своими родными посвятила в церкви. И годовалая Евдокия решила помочь своей звездной мамочке, поправив продукты во дворе храма. Это видно на волшебном фото, которое опубликовала Ольга Фреймут. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Гаївки)

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Согласно снимку, маленькая Евдокия провела религиозный праздник в роскошном белом платье, поэтому поклонники Ольги Фреймут уже успели назвать ребенка "пасхальным ангелочком". 

"Неповторимая": Ольга Фреймут очаровала соблазнительным образом

На снимке 2-летний Валерий в костюме помогает сестре кататься на качелях. Фотография растрогала сеть, а поклонники Ольги Фреймут засыпали ее страницу восторженными комментариями.

Ольга Фреймут также воспитывает 13-летнюю дочь Злату, которую она родила в первом браке с британцем Нилом Митчеллом. Школьницы не было на пасхальных фотографиях, однако она тоже часто появляется в блоге звездной мамы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Телеведущая, Ольга Фреймут.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 29 апреля – День Ирины Рассадницы
02 День ангела Ирины: значение имени и поздравления
03 Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
04 Красивые СМС поздравления с днем рождения на 29 апреля
05 Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Степан Кубив предложил проект транзита Китай-ЕС через Украину
Степан Кубив предложил проект транзита Китай-ЕС через Украину
Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
В понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява
Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява
Полякова показала бесконечные ноги в смелом наряде
Полякова показала бесконечные ноги в смелом наряде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь