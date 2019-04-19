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Пятница, 19.04.2019
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Яна Соломко поделилась архивным видео с турецкого Голоса страны

Яна Соломко поделилась архивным видео с турецкого Голоса страны
10:14 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На официальной странице в Instagram звезда опубликовала архивное видео с шоу, в котором исполнила композицию Крашен вечір.

Несколько лет назад Яна Соломко приняла участие в турецкой версии проекта Голос страны. 

"Где бы я ни была, я никогда не забуду, кто я… Народная старославянская песня живет глубоко во мне… А каких народов музыку вы любите?" – написала Яна Соломко. 

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"Яночка, я вас очень люблю!!! Но вы меня извините, но Вы "преступница"!!! Как можно было столько лет столько лет прятать внутри такой талант!!! Такой голосище!!! Вы должны петь!!!", "По сравнению с безголосыми попотрусами на нашей эстраде. Они же больше ничего и не умеют, кроме как открывать все части тела. Не стоят вашего Яночка и мизинца. Голосище шикарный, просто вау-у-у", "Яночка, ты просто умничка. Это невероятный труд и профессионализм. Удачи тебе, твоей семье и Ангела-Хранителя" – восторгаются фаны в комментариях.

Напомним, Девушка поделилась новым атмосферным снимком в Instagram. Добавив к нему небольшой пост о том, чем собирается заниматься в ближайшем будущем.

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Знаменитости, Голос страны, Яна Соломко, Архивные видео, Турецкий Голос страны.
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