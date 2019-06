Music box: подборка песен для первого свадебного танца

Новости культуры: Подборка лучших песен для первого свадебного танца специально для наших читателей!

Если Вы планируете свою свадьбу в 2019 году то, наверное, задумывались о своем первом танце. Первый свадебный танец должен быть незабываемым и должен иметь положительное значение для пары, так как эта песня запомнится на всю вашу жизнь.

Ed Sheeran - How Would You Feel

Within Temptation – All I Need

Christina Perri - A Thousand Years

Westlife - You Raise Me Up

Michael Jackson - I Just Can't Stop Loving You

Savage Garden - I Knew I Loved You

Passenger - Let Her Go

Extreme - More Than Words

Ellie Goulding - Love Me Like You Do

Приятного прослушивания!