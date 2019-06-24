Группа музыкантов подала в суд на Universal Music из-за сгоревших записей

Новости культуры: Уничтожение музыкальных записей произошло в ходе пожара, случившегося в 2008 году.

Группа известных музыкантов и наследников подала в суд на Universal Music Group в пятницу за пожар 2008 года, который уничтожил тысячи архивных записей, но, согласно иску, информация о случившимся инциденте скрывалась от музыкантов.

Иск был подан в Лос-Анджелесе рок-группами Soundgarden и Hole, певцом и автором песен Стивом Эрлом, а также наследниками Тупака Шакура и бывшей женой Тома Петти. Это первое законное расследования, проведенное New York Times Magazine, которое обнаружило, что пожар на задней площадке склада Universal Studios Hollywood уничтожил более 100 000 аудиозаписей, содержащих до 500 000 песен.

Согласно данным, утраченные активы включали в себя множество оригинальных записей, из которых сделаны альбомы и синглы одних из самых известных имен в истории музыки, от Рея Чарльза, Элтона Джона, Чака Берри и группы Nirvana.

Истцы обвиняют Universal, крупнейшую звукозаписывающую компанию в мире, в нарушении контрактов с артистами из-за неспособности должным образом защитить записи. В нем также утверждается, что Universal была обязана делиться любым доходом, полученным в качестве страхового платежа. Таким образом истцы требует возмещения убытков свыше 100 миллионов долларов.

В пятницу Universal отказалась комментировать данное взыскание.