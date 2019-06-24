Музыкальный фестиваль Glastonbury: Леди Гага выступит с Брэдли Купером

Новости культуры: Знаменитый актер и певец Брэдли Купер составит компанию эпатажной исполнительнице Леди Гаге на известном фестивале Glastonbury.

Что интересно, они впервые выступят дуэтом после развода Брэдли Купера с Ириной Шейк.

После церемонии награждения Оскар-2019 фанаты активно обсуждали "химию" между Брэдли Купером и Леди Гагой, а позже вероятное расставание актера с известной моделью Ириной Шейк. А уже в июне слухи официально подтвердились – звезды разорвали отношения.

Поклонники подозревают, что прямое отношение к разводу Шейк и Купера имеет Леди Гага. А они в свою очередь продолжают подогревать эти слухи. Как сообщает GossipCop, в конце июня Купер и Гага выступят дуэтом на музыкальном фестивале Glastonbury.

Впервые после его разрыва с Ириной Шейк, а также после расставания Леди Гаги с ее женихом, они споют культовую песню Shallow. Поклонники мечтают увидеть их выступление, чтобы увидеть, будут ли демонстрировать звезды такие же эмоции, как на сцене Оскара.