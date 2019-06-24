Скачать
Понедельник, 24.06.2019
Геращенко: В ПАСЕ происходит настоящий Страсбургский заговор
Геращенко: В ПАСЕ происходит настоящий Страсбургский заговор
Климкин о событиях в Грузии: Зависеть от России хоть в чем-то - угроза для нацбезопасности
Климкин: Зависеть от России хоть в чем-то - угроза для нацбезопасности
Давиденко и Просторов - вице-чемпионы Европейских игр-2019 в прыжках на батуте
Давиденко и Просторов - вице-чемпионы Европейских игр-2019 в прыжках на батуте
Как Моника Беллуччи: победительница "Холостяка" сменила имидж в новой фотосессии
Как Моника Беллуччи: победительница "Холостяка" сменила имидж в новой фотосессии

Музыкальный фестиваль Glastonbury: Леди Гага выступит с Брэдли Купером

Музыкальный фестиваль Glastonbury: Леди Гага выступит с Брэдли Купером
22:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры: Знаменитый актер и певец Брэдли Купер составит компанию эпатажной исполнительнице Леди Гаге на известном фестивале Glastonbury.

Что интересно, они впервые выступят дуэтом после развода Брэдли Купера с Ириной Шейк.

После церемонии награждения Оскар-2019 фанаты активно обсуждали "химию" между Брэдли Купером и Леди Гагой, а позже вероятное расставание актера с известной моделью Ириной Шейк. А уже в июне слухи официально подтвердились – звезды разорвали отношения.

Поклонники подозревают, что прямое отношение к разводу Шейк и Купера имеет Леди Гага. А они в свою очередь продолжают подогревать эти слухи. Как сообщает GossipCop, в конце июня Купер и Гага выступят дуэтом на музыкальном фестивале Glastonbury.

Леди Гага принялась утешать Брэдли Купера после его разрыва с Ириной Шейк

Впервые после его разрыва с Ириной Шейк, а также после расставания Леди Гаги с ее женихом, они споют культовую песню Shallow. Поклонники мечтают увидеть их выступление, чтобы увидеть, будут ли демонстрировать звезды такие же эмоции, как на сцене Оскара.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыкальный фестиваль, Леди Гага, Брэдли Купер, Дуэт, Выступление, Glastonbury.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня начало Петрова поста 2019: традиции и приметы
02 Приметы и обряды на 24 июня - День Варфоломея
03 Прогноз погоды в Украине на 24 июня: сохранится жара, но местами пройдут дожди
04 Кабачки: веские причины полюбить этот овощ
05 Советы родителям: тревожные звоночки о неприглядных чертах характера вашего ребенка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Во Львове проходит заседание Совета Украина-НАТО
Во Львове проходит заседание Совета Украина-НАТО
Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ
Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ
В МИД отреагировали на возможность возвращения России в ПАСЕ
В МИД отреагировали на возможное возвращение РФ в ПАСЕ
СМИ: Елизавета II контролирует все, что происходит в жизни герцогов Сассекских
СМИ: Елизавета II контролирует все, что происходит в жизни герцогов Сассекских
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь