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Леди Гага принялась утешать Брэдли Купера после его разрыва с Ириной Шейк

Леди Гага принялась утешать Брэдли Купера после его разрыва с Ириной Шейк
09:04 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: После окончательного разрыва с Шейк на помощь Куперу пришла его партнерша по фильму "Звезда родилась" Леди Гага.

Пару недель назад журналистам стало известно, что Брэдли Купер и Ирина Шейк больше не вместе. Если верить инсайдерам, актер пытается прийти в себя... с помощью Леди Гаги! 

В начале июня источник, близкий к Ирине Шейк и Брэдли Купер, поделился со СМИ, что знаменитости больше не вместе. По словам инсайдеров, пара давно была не счастлива вместе, но пыталась сохранить отношения ради маленькой дочери. 6 июня топ-модель собрала свои вещи и покинула особняк актера вместе с их ребенком. Не сомневаемся, Брэдли пришлось весьма не просто в этот момент. 

На днях инсайдер поведал корреспонденту портала Radar Online, что в последнее время Гага стала чаще встречаться с Брэдли, чтобы привести его в чувства и помочь пережить расставание с супругой. Стоит заметить, что делает она это весьма скрытно, чтобы не привлекать внимание общественности.

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"Брэдли обращается к подруге по абсолютно любым вопросам. Он буквально очарован и считает ее самой мудрой женщиной на свете. Гаге, конечно, неудобно иметь с ним такие близкие отношения в период разлада с Ириной, так как она не собирается претендовать на роль новой возлюбленной Купера. Впрочем, она так его любит, что готова быть рядом в трудный момент, кто бы что ни говорил", — поведал близкий к знаменитостям источник.

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Леди Гага, Отношения, Брэдли Купер, Ирина Шейк, Знаменитости.
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