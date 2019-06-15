Слухи: Ирина Шейк обвинила Брэдли Купера в романе с Леди Гагой

Новости шоу бизнеса: Ирина Шейк обвинила Брэдли Купера в связи с Леди Гагой до их распада.

Бывшая Брэдли Купер Ирина Шейк подозревала, что у него был роман с Леди Гага до того, как они расстались.

Об этом сообщает The Sun.

"Отношения Брэдли с Ириной начали разваливаться, когда он начал сниматься с Гагой, и она неоднократно обвиняла его в том, что он изменял ей со своей партнершей", - сообщил инсайдер.

"С тех пор Ирина вообще не могла доверять Брэдли", - добавил он.

Более того, по словам инсайдеров, пара постоянно боролась - часто из-за Гаги.

Говорят, что Ирине было неудобно из-за их тесной связи после того, как он "начал проводить время с Гагой в неурочные часы".

Как сообщалось ранее, Леди Гага прокомментировала роман с Брэдли Купером.