Слухи: Ирина Шейк обвинила Брэдли Купера в романе с Леди Гагой

Бывшая Брэдли Купер Ирина Шейк подозревала, что у него был роман с Леди Гага до того, как они расстались.
Об этом сообщает The Sun.
"Отношения Брэдли с Ириной начали разваливаться, когда он начал сниматься с Гагой, и она неоднократно обвиняла его в том, что он изменял ей со своей партнершей", - сообщил инсайдер.
"С тех пор Ирина вообще не могла доверять Брэдли", - добавил он.
Более того, по словам инсайдеров, пара постоянно боролась - часто из-за Гаги.
Говорят, что Ирине было неудобно из-за их тесной связи после того, как он "начал проводить время с Гагой в неурочные часы".
Как сообщалось ранее, Леди Гага прокомментировала роман с Брэдли Купером.