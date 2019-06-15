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СМИ: Дакота Джонсон разорвала отношения с Крисом Мартином

СМИ: Дакота Джонсон разорвала отношения с Крисом Мартином
13:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: После 2 лет идеальных отношений солист Coldplay Крис Мартин и актриса Дакота Джонсон решили завершить роман.

Случилось это еще в мае 2019 года.

Как сообщает издание The Sun со ссылкой на инсайдеров, 29-летняя Дакота и 42-летний Крис уже обсуждали свадьбу. Однако внезапно пара решила разорвать отношения.

"Крис и Дакота были очень гармоничной парой и всегда казались счастливыми вместе. Были разговоры о предстоящей помолвке, но теперь он говорит, что они разошлись. Это стало настоящим сюрпризом для всех", – рассказали инсайдеры.

Последний раз Крис Мартин и Дакота Джонсон попадали в объективы папарацци в апреле 2019 года. Тогда они отдыхали в Калифорнии. Инсайдеры западных СМИ утверждали, что влюбленные вскоре пойдут к алтарю и уже готовятся к созданию семьи. Очередным подтверждением таким слухам были одинаковые татуировки, которые Дакота и Крис сделали на руках. Пара выбрала знак бесконечности как символ их вечной любви.

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"Они с Дакотой всегда весело проводили время, встречались с друзьями. Крис живет в Малибу, и Дакоте нравилось быть рядом с ним. Они часто гуляли на пляже, казалось, их любовь становится все более зрелой. У них было все серьезно", – добавил инсайдер.

Известно, что Крис Мартин и Дакота Джонсон познакомились в октябре 2017 года. До этого музыкант был счастливо женат на актрисе Гвинет Пэлтроу, с которой воспитывает двоих детей: 15-летнюю Эппл и 13-летнего Мозеса. Официально супруги развелись в 2014 году.

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Слухи, Крис Мартин, Знаменитости, Актриса, Звезды, Дакота Джонсон.
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