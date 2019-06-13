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Четверг, 13.06.2019
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Леди Гага прокомментировала роман с Брэдли Купером (Видео)

Леди Гага прокомментировала роман с Брэдли Купером (Видео)
21:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: После нашумевшей новости о разводе одной из самых красивых голливудских пар Брэдли Купера и Ирины Шейк внимание общественности приковано к певице Леди Гаге,

Немало поклонников супругов предположили, что причиной разрыва отношений 33-летней Ирины Шейк и 44-летнего Брэдли Купера стал выход романтической киноленты "Рождение звезды" (A Star Is Born). Впервые о разладе между Ириной и Брэдли заговорили после выступления актера со своей коллегой Леди Гагой по фильму "Рождение звезды", которое состоялось на церемонии награждения Оскар-2019. Во время исполнения песни Shallow все зрители заметили так называемую "химию".

Зато инсайдеры убеждают, что голливудская пара хотела объявить о завершении отношений за несколько месяцев до премьеры фильма. Однако чрезмерное внимание к Леди Гаге не исчезло.

У певицы 8 июня был концерт в Лас-Вегасе. Во время исполнения песни Shallow, зрители начали спрашивать у Леди Гаги, где Брэдли Купер, с которым они сыграли влюбленную пару в фильме "Рождение звезды". Об этом сообщает издание The Sun.

На такие вопросы артистка лишь раздраженно и грубо ответила поклонникам.

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"И еще одно. Будьте добрыми или идите на х**", – сказала Гага в микрофон на концерте.

Напомним, что в феврале этого года Леди Гага разорвала помолвку с женихом Кристиано Карино. Во время наградного сезона певица предпочла не комментировать эту ситуацию, однако недавно она все же вспомнила о расставании с агентом. Общаясь с аудиторией, лауреатка "Оскара" объявила, что следующим ее треком будет Someone to Watch Over Me. "В прошлый раз, когда я исполняла эту песню, у меня на пальце было помолвочное кольцо. Так что сегодня все будет иначе", — заявила певица слушателям .

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Леди Гага, Lady Gaga, Брэдли Купер, Знаменитости, Звезды, Звезды Голливуда, A Star Is Born, Звезда родилась.
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